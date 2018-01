Ciało mężczyzny na terenie szpitala. Miał 43 lata, nie był pacjentem

Informacje

1/3 Ciało znaleziono przy Szpitalu Bródnowskim fot. Kontakt 24 2/3 Ciało znaleziono przy Szpitalu Bródnowskim fot. Kontakt 24 3/3 Ciało znaleziono przy Szpitalu Bródnowskim fot. Kontakt 24





Na terenie należącym do Szpitala Bródnowskiego znaleziono ciało mężczyzny. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie jego śmierci.

Informację o odnalezieniu zwłok otrzymaliśmy na Kontakt 24.

- Na terenie szpitala znaleziono zwłoki mężczyzny - potwierdziła Agata Halicka z północnopraskiej policji. Dodała też, że sprawą zajęła się prokuratura. Na miejsce zdarzenia przyjechał prokurator, który przeprowadził oględziny terenu.

Ciało mężczyzny zostało znalezione na błoniach Szpitala Bródnowskiego, przy garażach od strony ulicy Bolivara.

Jak informuje Artur Oniszczuk, szef Prokuratury Rejonowej Warszawa Praga-Północ, ustalono już tożsamość odnalezionego mężczyzny. - Miał 43 lata, nie był pacjentem szpitala - mówi prokurator.

Ze wstępnych ustaleń na miejscu zdarzenia wynika, że mężczyzna miał lekkie obrażenia. - Nic nie wskazuje na to, by były one przyczyną zgonu. Dokładnie wyjaśni to sekcja zwłok - tłumaczy Oniszczuk.

Prokuratura będzie prowadziła teraz śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy też o zwłokach kobiety znalezionych w Lesie Bielańskim:

Znaleziono zwłoki kobiety Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl

kk/pm