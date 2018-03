Informacje



Miejski plac z prawdziwego zdarzenia w miejscu parkingu i zaniedbanego zieleńca. Tak miał się zmienić plac Małachowskiego wedle projektu wybranego ponad trzy i pół roku temu. Nowym miejscem mieliśmy cieszyć się w 2016 roku. Jest 2018, a prace nawet nie ruszyły. - Problemem są oczekiwania ze strony proboszcza parafii - wyjaśnia rzecznik ratusza.

W poniedziałek po południu urzędnicy miasta poinformowali o kończącym się remoncie zabytkowego kościoła Świętej Trójcy znajdującego się właśnie przy placu Małachowskiego. Pracom poddano wnętrze i kopułę kościoła, który poza doraźnymi naprawami nie przechodził remontu od czasu odbudowy w latach 40. Teraz był on możliwy dzięki dotacji, w wysokości 800 tysięcy złotych, jaką przekazało parafii miasto.

Informacja o remoncie kościoła w naturalny sposób nasunęła pytanie - co z zapowiadaną od kilku lat modernizacją placu Małachowskiego? Dlaczego o niej nie było w komunikacie ani słowa?

Ambitna koncepcja

Przypomnijmy krótko, konkurs na nową koncepcję ogłoszono i rozstrzygnięto w 2014 roku. Pierwszej nagrody nie przyznano, ale drugą dostał zespół w składzie Grzegorz Stiasny, Jakub Wacławek, Jan Bagiński, Filip Dzimwasha, Adam Kluczek i Karolina Kuczyńska. Ich koncepcja - jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl - została doceniona m.in. za to, że oddawała plac pieszym. Autorzy zaproponowali uspokojenie ruchu na Kredytowej, Mazowieckiej i Królewskiej oraz jego maksymalne ograniczenie przed Muzeum Etnograficznym i Zachętą.

Władze dzielnicy deklarowały wówczas, że całość będzie gotowa w 2016 roku. - Pieniądze na ten cel już są - zapewniał ówczesny burmistrz Śródmieścia Wojciech Bartelski.

Plany spełzły jednak na niczym. Inwestycję spod rąk dzielnicy wzięło pod swoje skrzydła miasto. Półtora roku temu władze ratusza zapowiedziały projekt pod hasłem "Zmieniamy warszawskie place". Była to odpowiedź na pozytywne przyjęcie przez warszawiaków odmienionego placu Teatralnego. Ten z okazji Szalonych Dni Muzyki na kilka dni zamienił się w ogród.

Podobną przemianę miały przejść place: Trzech Krzyży, Pięciu Rogów, Powstańców Warszawy, Dąbrowskiego i - w pierwszej kolejności - Małachowskiego właśnie.

Problem z parafią

- Projekt miał być realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich w ramach rewitalizacji terenów śródmiejskich, razem ze zmianami na placu Pięciu Rogów, na Miodowej i placu Krasińskich. O ile dwa ostatnie projekty z zadania idą bardzo dobrze, o tyle kwestia placu Małachowskiego jest bardziej problemowa - przyznaje w rozmowie z tvnwarszawa.pl Bartosz Milczarczyk, rzecznik ratusza.

Problemem są "oczekiwania ze strony proboszcza parafii". - One wychodzą zdecydowanie poza nasze możliwości. Nawet nie tyle finansowe, ale bardziej prawne - mówi rzecznik. - Chodzi między innymi o inwestowanie na terenie parafii - dodaje bez konkretów.

Milczarczyk zapewnia, że rozmowy są prowadzone, ale nie przynoszą efektu.

Kilka miesięcy temu "Gazeta Stołeczna" informowała, że parafia dąży do budowy dużej podziemnej sali połączonej z kościołem. Miało być to miejsce na wystawy i koncerty. Częścią kosztów - według dziennika - chciano obciążyć właśnie miasto. Ratusz nie wyraził na to zgody.

Współpraca z parafią jest jednak niezbędna. Ta jest bowiem właścicielem jednej z działek - potrzebnej do modernizacji placu zgodnie z koncepcją wybraną w konkursie.

Wobec tego ratusz rozważa podzielenie inwestycji na etapy. - Pierwszy miałby obejmować plac od strony Zachęty, z zieleńcami i z ulicą Kredytową, na odcinku gdzie znajduje się Muzeum Etnograficzne - wylicza Milczarczyk. - Drugi będzie zależał od tego, jak przebiegać będą negocjacje z parafią - dodaje.

Ostatecznej decyzji na razie nie ma.

Wiosną spacery z konserwatorem

Ratusz przypomina także, że plac Małachowskiego i sam kościół ewangelicko-augsburski znajduje się na trasie wycieczek organizowanych przez Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków. Ruszą na wiosnę i będą one przeprowadzane pod hasłem "Warszawskie konserwacje".

"Podczas spacerów warszawiacy będą mogli zobaczyć i ocenić efekty remontów zabytków architektury naszego miasta, które dzięki dotacjom miasta stołecznego Warszawy odzyskały dawną świetność i dobrą kondycję" - czytamy w informacji.

Tak miał wyglądać plac Małachowskiego według koncepcji wybranej w 2014 roku:

