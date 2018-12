Choinka już jest. Iluminacja rozbłyśnie w kolejną sobotę

Informacje

Na placu Zamkowym stanęła 27-metrowa choinka. To ostatni etap przygotowań przed uruchomieniem świątecznej iluminacji. 4,5 miliona światełek rozbłyśnie w stolicy w sobotę, 8 grudnia.

Drzewko pojawiło się na placu Zamkowym w piątek. W tym roku zostanie przybrane nowymi ozdobami.

Przygotowania do uruchomienia świątecznej iluminacji rozpoczęły się w pierwszych dniach listopada. Gdyby miała ona postać pojedynczego łańcucha świetlnego, liczyłaby ona 680 kilometrów. To niemal tyle, ile wynosi droga z Warszawy do Wiednia.

Dekoracje do stolicy przywiozło 60 tirów, a montuje je 50 pracowników. Składają się z blisko 4,5 miliona energooszczędnych diod eko-LED i prawie 1300 elementów dekoracyjnych, takich jak iluminacje latarniowe, przewieszki, girlandy, kurtyny świetlne, sople i dekoracje wolnostojące. Energooszczędne światełka zużywają 1/10 prądu, którego potrzebują tradycyjne żarówki.

"Warszawska iluminacja świąteczna jest największą w Polsce i jedną z najbardziej okazałych w Europie" - czytamy w komunikacie ZDM.

Iluminacja w nowych miejscach

Jak co roku, główną osią zimowej iluminacji będzie Trakt Królewski - od placu Zamkowego przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, plac Trzech Krzyży i Aleje Ujazdowskie do Belwederu. Iluminacją zostaną też rozświetlone Stare Miasto, Al. Jerozolimskie (od Dworca Centralnego do ronda Waszyngtona, wraz z mostem Poniatowskiego), al. Solidarności (od pl. Bankowego do pl. Wileńskiego wraz z mostem Śląsko-Dąbrowskim), plac Bankowy, ul. Marszałkowska (od ul. Królewskiej do pl. Konstytucji, wraz z placem), ul. Świętokrzyska (od ronda ONZ do ul. Marszałkowskiej), ul. Mokotowska i ul. Targowa.

Jak informuje ZDM, miasto ogłosiło również przetarg na dostawę i montaż iluminacji na ul. Miodowej oraz pl. Krasińskich. A na Pradze-Południe mieszkańcy wybrali trzy miejsca, które ich zdaniem powinny zostać ozdobione w ramach projektu z budżetu partycypacyjnego "Świąteczne dekoracje świetlne na Gocławiu". Są to skrzyżowania ulic Fieldorfa z Bora Komorowskiego i Umińskiego oraz Bora Komorowskiego i Abrahama.

Opiekę nad warszawską iluminacją sprawuje Zarząd Dróg Miejskich i Zarząd Terenów Publicznych.

Zobacz jak wyglądał montaż tegorocznej iluminacji:

Montaż iluminacji świetlnej 2018 Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

kk