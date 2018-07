"Chodził po szpitalach, zabawiał muzyką". Legenda Fogga ożywa

Informacje

- Legenda Fogga - ja ją postrzegam z jednej strony jako ściśle powiązaną z muzyką, z drugiej wychodzi bardzo szeroko poza muzykę - przekonywał Jan Emil Młynarski, który brał udział w pracy nad płytą.

Największa frajda

Jak już pisaliśmy,. Do ich zaśpiewania muzycy zaprosili m.in. Joannę Kulig i Agatę Kuleszę.

- To jest to, co lubimy robić. Mieczysław Fogg nagrał około trzech tysięcy piosenek. To materiał bardzo obszerny. Aranżacje są zupełnie autorskie oparte o stare prawidła, nie wywracamy tego do góry nogami. Największa frajda to operowanie starym językiem w nowoczesny sposób - przekonywał Młynarski.

Zaznaczył też, że artysta był niesłychanie popularny w Polsce w latach 30.

- Podjąłem taką decyzję, żeby opowiedzieć o świecie, którego nie ma. Kończymy tę historię "Piosenką o mojej Warszawie" Alberta Harrisa napisaną w 1944 roku. I koniec. Opowiadamy o przedwojniu. Ważny był artystyczny życiorys Fogga - dodał Młynarski.

Z kolei Jan Ołdakowski przypomniał, że talent Fogga był wykorzystywany w Powstaniu Warszawskim. – Jako żołnierz nie miał walczyć tylko budować morale, pocieszać tych, co mogą wątpić. Chodził po szpitalach i zabawiał ich swoją muzyką - przypomina dyrektor MPW.

- Był gwiazdą. Gdy wchodził do szpitala, to musiał być rodzaj abstrakcji, w takich warunkach śpiewał dla chłopaków - dodał Młynarski.

Koncert 27 lipca

Efekt końcowy projektu "Fogg - pieśniarz Warszawy" będzie można usłyszeć na płycie, ale także na żywo - podczas koncertu. 27 lipca w ramach cyklu Pamiętamy’44 Młynarski-Masecki Jazz Camerata Varsoviensis wystąpi przy Muzeum Powstania Warszawskiego. Ci, którzy nie będą mogli dotrzeć na miejsce, będą mogli obejrzeć transmisję w TVN24. Początek o godzinie 21.00.

- Powstańcy na pewno przyjdą. Mieczysława Fogga nie trzeba im reklamować – zaznaczył Ołdakowski.

Pod koniec koncertu będzie można również zdobyć autografy artystów.

