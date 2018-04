Chodnikiem po Marszałkowskiej. Między pieszymi i rowerzystami

Informacje

BMW na chodniku Facebook, Piotr Gorniak

Kierowca BMW zamiast jezdnią jechał chodnikiem. Przez kilkaset metrów, w centrum miasta, w południe.

Po chodniku, pasach rowerowych….

"Nie marnujcie pieniędzy na kino. Życie tworzy najlepsze filmy akcji... W rolach głównych: BMW" - napisał Piotr w facebookowej grupie "Święte krowy warszawskie".

Zamieścił też film, na którym zobaczymy, jak BMW przez kilkaset metrów jedzie chodnikiem wzdłuż ulicy Marszałkowskiej od Świętokrzyskiej w stronę Królewskiej. W centrum, w słoneczny dzień. Auto mija zdezorientowanych pieszych i kilkoro jadących nieprawidłowo (po chodniku) rowerzystów.



Gdy kierowca dojeżdża do skrzyżowania po ścieżce rowerowej przecina Królewską, by włączyć się do ruchu ulicznego. Znika skręcając w Marszałkowską.



"Mistrz", "Piękne" - komentują inni członkowie grupy. "No nieładnie - na pasach powinien wysiąść i przeprowadzić" - podsumował z kolei Mathhew.



Autor nagrania zapewnia, że film trafi do drogówki.



kz/mś