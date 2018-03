Informacje

Nietrudno zauważyć w mieście pojazdy czyszczące jezdnie. Ale spotkanie ekipy sprzątającej torowisko to rzadkość. Tramwaje Warszawskie zapewniają, że swoje trasy czyszczą regularnie, ale nocą. I gdy pogoda pozwala.

Problem jest na torowiskach betonowych i asfaltowych, szczególnie w centrum. W godzinach szczytu karetki, radiowozy i inne pojazdy uprzywilejowane na sygnale często wybierają jazdę po torach. Naturalnie jadą szybko, przy okazji wzbijając w powietrze chmury pyłu.

To częsty obrazek na Marszałkowskiej, z uwagi na bliskość pogotowia ratunkowego przy Hożej, ale także w Alejach Jerozolimskich, alei Jana Pawła II, czy alei Niepodległości. Problem jest szczególnie dotkliwy latem i w mroźne, suche dni, gdy rozjeżdżona sól zamienia się w drobny pył. Wzbijany w powietrze drażni oczy, brudzi okna, ale też wpływa na poziom smogu.

Tramwajarze zapewniają, że mają świadomość sprawy i gdy tylko temperatury zaczynają przekraczać zero, ruszają do sprzątania. - Rozpoczęliśmy w tym tygodniu pierwsze czyszczenia torowisk na mokro. Praktycznie, odbywało się to codziennie. Wyjazdy samochodów do czyszczenia torowisk koordynujemy z Zarządem Oczyszczania Miasta – mówi nam Maciej Dutkiewicz, rzecznik Tramwajów Warszawskich.

Zapewnia, że spółka czyści wszystkie wyłożone betonem i wyasfaltowane torowiska, których w Warszawie jest ok. 25 kilometrów.

Torowiska, trambuspasy i przystanki

- Czyszczenie z użyciem samochodów wyposażonych w obrotowe szczotki zraszanych wodą prowadzimy przynajmniej raz w tygodniu na Marszałkowskiej, w Alejach Jerozolimskich, na Targowej, Wolskiej, placu Zawiszy. Na mokro czyszczone są również te torowiska w jezdniach, na których dopuszczony jest ruch samochodów, jak na przykład na Młynarskiej, Skierniewickiej, 11 listopada czy w alei Solidarności – wylicza Dutkiewicz i dodaje, że raz w miesiącu myte są także wszystkie torowiska zabudowane przy przystankach. Łącznie w Warszawie jest 280 takich miejsc.

- Istnieje również możliwość wykonania dodatkowego czyszczenia torowiska po uprzednim zgłoszeniu szczególnego zanieczyszczenia, na przykład w sytuacji intensywnego ruchu aut ciężarowych z budowy prowadzonej w pobliżu torów. Dodatkowe czyszczenie może być wykonane nawet jeszcze tego samego dnia – podsumowuje nasz rozmówca.

Piotr Bakalarski