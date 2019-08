Informacje

Po eksplozji auta dostawczego na Bemowie, strażacy chłodzą przewożone w nim butle z gazem. W dwóch z nich był acetylen. - Jest bardzo niebezpiecznym gazem. Posiada bardzo szerokie spektrum wybuchowości - mówił na antenie TVN24 Grzegorz Trzeciak z warszawskiej straży pożarnej.

Po godzinie 10 doszło do wybuchu auta dostawczego przy skrzyżowaniu Wrocławskiej i Blatona. Skrzyżowanie zostało zamknięte. Strażacy wyznaczyli 200-metrową strefę bezpieczeństwa. Ewakuowano też mieszkańców pobliskiego bloku.

W akcji gaśniczej bierze udział 10 zastępów straży pożarnej, w tym zastęp ratownictwa chemicznego i 30 strażaków. Jak ustalili, na samochodzie znajdowały się cztery butle z gazami technicznymi. - Dwie butle z acetylenem, jedna z tlenem, natomiast czwarta butla ze względu na jej stan nie pozwala na stwierdzenie zawartości - mówił na antenie TVN24 Grzegorz Trzeciak z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Chłodzenie butli z gazem

Działania strażaków skupiają się na schłodzeniu butli z gazem. Dopóki są nagrzane, nie ma możliwości podejścia do wraku auta. W pierwszej fazie akcji były polewane wodą i pianą z działka ustawionego na jezdni.

- Strażacy przestali podawać prądy gaśnicze mające na celu schłodzenie dwóch butli z acetylenem. W tej chwili zastęp ratownictwa chemicznego za specjalną tarczą pirotechniczną podszedł do miejsca zdarzenia. Będzie sprawdzał urządzeniami pirotechnicznymi, pomiarowymi, kamerą termowizyjną i również organoleptycznie - schładzając butlę i sprawdzając, jak intensywnie paruje płaszcz butli z acetylenem - czy zagrożenie jest dalej realne - relacjonował przebieg akcji Trzeciak.

Podkreślił, że jeżeli butle nadal będą miały wysoką temperaturę, strażacy będą kontynuować schładzanie z armatek wodnych. - Jeśli butla nie będą intensywnie parować, strażacy przemieszczą ją do zbiornika z wodą, w którym będzie przebywać do 48 godzin - wyjaśnił.

"Szerokie spektrum wybuchowości"

Strażacy podkreślają, że na tę chwilę największe ryzyko na miejscu zdarzenia stanowią butle z acetylenem.

- Acetylen jest bardzo niebezpiecznym gazem. Posiada bardzo szerokie spektrum wybuchowości. Dolna i górna granica są bardzo szerokie. Jego niewielka ilość stwarza zagrożenie wybuchowe - mówił Trzeciak.

I dodał, że zagrożenie mogą też stwarzać butle przewożone w nieodpowiedni sposób. - Bodziec energetyczny wywołany przez uderzenie, może spowodować eksplozję - wyjaśnił.

Acetylen wykorzystuje się między innymi do spawania i cięcia metali, do produkcji rozpuszczalników czy tworzyw sztucznych. Można go też spotkać w oświetleniu (w lampach acetylenowych).

- Jest to gaz powszechnie stosowany, aczkolwiek coraz rzadziej używany. Nowe technologie powodują wyparcie acetylenu z przemysłowego użycia. Biorąc pod uwagę jego duży zakres wybuchowości i wysoką temperaturę spalania jest to gaz, który był kiedyś powszechnie używany w celach spawalniczych - podsumował strażak.

Dwie osoby nie żyją, trzy są ranne

Nie wiadomo jeszcze, co mogło doprowadzić do wypadku. Jego przyczyny będzie badać policja.

- W tej chwili nie mamy potwierdzonej informacji, że doszło do eksplozji butli. Być może doszło do rozszczelnienia butli, gazy zebrały się w przestrzeni ładunkowej samochodu przekroczona została dolna granica wybuchowości, pojawił się bodziec energetyczny i doszło do eksplozji. To są wszystko hipotezy - zastrzegł Trzeciak.

Ze wstępnych ustaleń służb wynika, że dwie osoby nie żyją. Trzy zostały ranne i trafiły do szpitala. Stan dwóch z nich jest ciężki.

