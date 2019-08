Chcesz zbudować zbiornik deszczówki? Miasto szykuje dofinansowanie

Informacje

Podczas czwartkowego briefingu, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m. st. Warszawy Justyna Glusman poinformowała, że jest to część szerszego programu Warszawskiego Planu dla Klimatu.

Skorzystają wszyscy warszawiacy

- W ramach tego planu finansujemy odnawialne źródła energii, nowe nasadzenia, urządzenia do magazynowania wody, ekologiczny transport publiczny, czyli wszystkie te działania, które spowodują, że Warszawa będzie zmniejszać emisję dwutlenku węgla, i które pomogą zwalczać negatywne skutki zmian klimatycznych, z którymi się już dziś borykamy. Przede wszystkim mówię tu o gwałtownych ulewach, deszczach nawalnych, suszach, a także zwalczaniu miejskiej wyspy ciepła - powiedziała Glusman.

Jak dodała, z programu dotacyjnego będą mogli skorzystać wszyscy warszawiacy - zarówno osoby prywatne, które mają domowe ogródki, jak i spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Jeżeli Rada Warszawy przychyli się do propozycji, dotacje będą w wysokości: cztery tysiące dla osób fizycznych i 10 tysięcy złotych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych. Miasto sfinansuje do 80 proc. kosztów inwestycji.

Ratusz chce, żeby skorzystanie z dotacji było możliwe jeszcze w tym roku. Projekt uchwały będzie przedstawiony na wrześniowej radzie miasta. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeszcze w tym roku mieszkańcy będą mogli skorzystać z programu. Glusman zachęciła też do włączania się w proces konsultacji społecznych, które potrwają około dwóch tygodni.

"Potrzebujemy też nowych rozwiązań"

Projekt jest bardzo istotny w kontekście zmian klimatycznych, bo chodzi o zatrzymywanie wody opadowej, tak aby ona się nie marnowała. Ratusz podkreśla, że mieszkańcy sami bardzo często apelują o podlewanie zieleni, w szczególności dbanie o drzewa czy trawniki miejskie. - My oczywiście staramy się robić co w naszej mocy, ale potrzebujemy też nowych rozwiązań. Sami w nie inwestujemy i zachęcamy spółdzielnie, wspólnoty, posiadaczy ogródków do aplikowania o te środki, które wkrótce będą dostępne - dodała koordynator.

Funkcją zbiorników będzie przede wszystkim gromadzenie wody - głównie deszczowej. Zbiorniki pozwolą też mieszkańcom na zmniejszenie kosztów np. podlewania ogródka. - Stawy, zbiorniki wodne na terenach zieleni spółdzielczej bardzo ładnie wyglądają, mają funkcję estetyczną. Dlatego zachęcamy mieszkańców do korzystania z tych dotacji - powiedziała Glusman.

Warszawa aktywnie działa na rzecz przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Włącza się w działania różnych organizacji, współpracuje z Komisją Europejską. - Chcemy, aby Warszawa była liderem w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ale działamy też na mikropoziomie lokalnym, tworząc instrumenty, z których mogą korzystać mieszkańcy i które pomogą przeciwdziałać niekorzystnym zmianom - powiedziała Glusman. Dodała, że wkrótce będą ogłoszone kolejne elementy programu.

PAP/ab/ran