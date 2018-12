Informacje

Aktywiści ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze starają się o zmianę dwóch przepisów dotyczących parkowania na chodnikach. Złożyli w tej sprawie petycję do Sejmu. Ich pomysł uzyskał pozytywną opinię Biura Analiz Sejmowych. Jednak od wprowadzenia poprawek do ustawy dzieli ich jeszcze długa droga.

Propozycja zmian w prawie o ruchu drogowym pojawiła się w trakcie kampanii wyborczej. Pod koniec września aktywiści zapowiedzieli, że składają do Sejmu petycję. Chcieliby, żeby parkowanie auta na chodniku w całości było nielegalne. Jedyną możliwością byłoby wjechanie na jego część kołami jednego boku lub przedniej osi auta.

Wyjątki od tej reguły miałyby nadal prawo wprowadzać miasta, wyznaczając miejsca parkingowe. Natomiast w całości na chodniku mogłyby stawać, jak do tej pory, motocykle, motorowery i rowery.

- Dajemy dowolność: i mieszkańcom, jeśli uważają, że w ich okolicy brakuje takich miejsc, i samorządowi, żeby wyznaczył te miejsca w cywilizowany sposób. By nie było tak, że tam, gdzie są wąskie gardła, mogą parkować samochody. Z definicji uznajmy, że chodniki są do chodzenia, a nie do zastawiania ich autami. Piesi potrzebują przestrzeni - tłumaczył we wrześniu Jan Mencwel, prezes MJN.

"Mogłyby poprawić sytuację"

Druga zmiana dotyczy możliwości odholowania nieprawidłowo zaparkowanego pojazdu przez służby. Dziś może się to zdarzyć wyłącznie, gdy samochód nie tylko stoi na zakazie, ale jeszcze utrudnia ruch i stwarza zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Według MJN na holownik powinno trafiać każde nielegalnie zaparkowane auto.

Petycję MJN zaopiniowało Biuro Analiz Sejmowych. Eksperci przyznali, że aktywiści słusznie zwracają uwagę na problem parkujących aut, które nie zostawiają przepisowego półtora metra wolnego chodnika dla pieszych. Zdaniem autora opinii, proponowane zmiany mogłyby poprawić sytuację, jednak z pewnością okazałyby się kontrowersyjne i wywołałyby sprzeciw kierowców.

"Być może wystarczającym rozwiązaniem jest podjęcie próby skutecznego egzekwowania istniejących przepisów, tak aby umożliwić pieszym bezpieczne poruszanie się po przeznaczonej dla nich przestrzeni" - czytamy w opinii.

Drugą propozycję BAS ocenia jako "zadanie trudne do wykonania". Nie przekreśla jednak szans na wprowadzenie takich regulacji. "Być może w ostatecznym rozrachunku przyczyniłaby się do przestrzegania przez polskich kierowców podstawowych znaków zakazów. Decyzja ta, jak należy się spodziewać, spotkałaby się ze znaczącym sprzeciwem kierowców, niemniej leży w kompetencjach ustawodawcy" - dodaje autor dokumentu.

"Dekomunizacja" chodników

Obywatelski projekt zmiany przepisów wymaga zebrania 100 tysięcy podpisów. MJN zdecydowało się na petycję, ponieważ dzięki sejmowej komisji ds. petycji możliwe jest ominięcie tego trybu. Wniosek nie został jeszcze rozpatrzony. Ale jeśli zyska zielone światło, zasiadający w niej posłowie będą mogli wnieść projekt nowelizacji ustawy.

Aktywiści zaznaczają, że ich pomysł to "dekomunizacja" chodników, bowiem obecnie obowiązujące przepisy zostały wprowadzone w stanie wojennym. - To były przepisy, które służyły temu, by budować opresyjne państwo. Chodziło o to, by Służba Bezpieczeństwa mogła zastawiać chodniki, łatwiej inwigilować obywateli. Służyło to pewnego rodzaju terrorowi - wyjaśniał Mencwel. Jeszcze w latach 70. parkowanie na chodnikach było możliwe tylko w wyznaczonych do tego miejscach.

