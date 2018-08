Chcą pomnika Ścibora-Rylskiego. Ma być "skromny, ale godny"

Informacje



Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego oraz Związek Powstańców Warszawskich podpisały porozumienie dotyczące budowy w stolicy pomnika generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego. Odsłonięcie pomnika planowane jest na 1 sierpnia 2019 roku - w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

Pomnik ma stanąć w Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, w alei Ks. Stanka. Jak podkreślił Szymański, jest to miejsce symboliczne dla generała i dla Powstania Warszawskiego. W sierpniu 1944 r. w okolicach tego parku toczyły się walki z udziałem batalionu "Czata 49", do którego należała kompania, dowodzona przez gen. Ścibora-Rylskiego, ps. Motyl. Był on także jedynym oficerem AK dowodzącym oddziałem berlingowców, którzy idąc na pomoc Powstaniu Warszawskiemu stracili swojego dowódcę.

Jak podkreślił Szymański, "generał jest symbolem walk o Polskę ponad podziałami". - Chcemy, żeby postać generała była drogowskazem dla kolejnych pokoleń - jak można i trzeba być patriotą i jakim patriotą można być przez sto lat długiego życia - powiedział Szymański podczas konferencji prasowej.

Wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Zbigniew Galperyn zaznaczył, że gen. Ścibor-Rylski "był skromnym człowiekiem", a pomnik będzie oddawał tę cechę charakteru powstańca.

- Chcemy, aby pomnik był skromny, ale godny. Będzie to postument przedstawiający pana generała w dojrzałym wieku - zapowiedział Szymański. I dodał że, rozpoczął on rozmowy na temat budowy pomnika z przewodniczącą Rady Warszawy Ewą Malinowską-Grupińską.

Będzie zbiórka pieniędzy

Na budowę pomnika gen. Ścibora-Rylskiego zostanie przeprowadzona zbiórka. - Chcemy zaprosić społeczeństwo do działania w tej sprawie, bo współczesne pokolenia dużo generałowi zawdzięczają - powiedział Szymański.

Dodał, że zbiórkę przeprowadzi Fundacja Pamięci o Bohaterach Powstania Warszawskiego w oparciu portale polakpomaga.pl i inne, na które można wpłacać datki.

Generał Ścibor-Rylski walczył również na Woli, dlatego - jak poinformował Galperyn - w planach jest również umieszczenie tablicy na jednym z budynków przy ul. Karolkowej. Znajdowała się tam barykada powstańcza, której bronił gen. Ścibor-Rylski ze swoją kompanią "Motyl", za co został odznaczony Orderem Wojennym Virtuti Militari. - Chcielibyśmy, aby ta tablica również została ufundowana do 1 sierpnia 2019 roku - zaznaczył Galperyn.

Wielokrotnie odznaczany

Zbigniew Ścibor-Rylski urodził się 10 marca 1917 r. w Browkach w obwodzie żytomierskim (obecnie Ukraina) w rodzinie szlacheckiej herbu Ostoja. Był żołnierzem Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Polesie" gen. Franciszka Kleeberga, Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego.

W 1984 r. został jednym z członków Obywatelskiego Komitetu Obchodów 40. Rocznicy Powstania Warszawskiego, należał także do grupy inicjatywnej utworzenia Muzeum Powstania Warszawskiego. Później był w składzie Rady Honorowej Budowy Muzeum. W 1990 r. został prezesem Związku Powstańców Warszawskich. Był także sekretarzem Kapituły Orderu Wojennego Virtuti Militari. W 2005 r. otrzymał awans na generała brygady.

Gen. Ścibor-Rylski był wielokrotnie odznaczany m.in. Krzyżem Wojennym Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych i Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą "Polonia Restituta". Zmarł 3 sierpnia w wieku 101 lat. Spoczął w rodzinnym grobie na Powązkach.

Pomnik miał by stanąć w Parku im. Marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego, w alei Ks. Stanka fot. TVN24

Zdjęcie na stronie głównej: PAP / TVN24

