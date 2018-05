Chaos, oskarżenia i paraliż rady. "Sesji nie ma od pół roku"

Informacje

Ratusz dzielnicy Bemowo fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

Na Bemowie znów polityczna awantura. Prawo i Sprawiedliwość zarzuca radnym związanym z Jarosławem Dąbrowskim "pucz i łamanie prawa". W odpowiedzi słyszy zarzuty o chaos i paraliż prac rady. - Sesji nie ma od pół roku. Przewodniczący zanim powie "dzień dobry", od razu mówi "przerwa" - skarży się jeden z lokalnych działaczy.

Bemowo to dzielnica współrządzona przez nietypową koalicję Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej. Początkowo w sojuszu była też Bemowska Wspólnota Samorządowa, ale pół roku temu zerwała porozumienie i zaczęła współpracować z klubem Dla Bemowa (byłego wiceprezydenta Jarosława Dąbrowskiego) oraz Wybieram Bemowo.

Kolejna przerwa w sesji

Połączone siły lokalnych klubów mają w 25-osobowej radzie 14 przedstawicieli, a więc - większość. Mimo to, nie są w stanie obalić rządów PO-PiS-u. Od sześciu miesięcy na Bemowie nie odbyła się bowiem żadna pełna sesja. Posiedzenia są otwierane i po kilku minutach przerywane. Powód to albo brak kworum, albo ogłaszanie przerw przez przewodniczącego Marka Cackowskiego (PiS).

Lokalni radni od miesięcy starają się odwołać go ze stanowiska. Ostatnią próbę podjęli na środowej sesji. Twierdzą, że skutecznie, choć Prawo i Sprawiedliwość ma na ten temat zupełnie inne zdanie.

Po kolei: przewodniczący Cackowski przyszedł na salę, otworzył posiedzenie i po kilku minutach ogłosił przerwę na trzy miesiące - do sierpnia.

Mimo to, 14 radnych związanych z Dąbrowskim zostało na sali i postanowiło dalej prowadzić obrady. Przeprowadzili głosowanie w sprawie odwołania Cackowskiego i powołaniu w jego miejsce Hanny Głowackiej (BWS). Cackowski nie opuścił sali, przyglądał się całej sytuacji.

Dziś #radadzielnicy #bemowo odwołała pisowca M Cackowskiego z funkcji przewodniczącego. Nowa przewodnicząca została Hanna Głowacka. Gratulacje 😀 ale awantura ogromna pic.twitter.com/ZahvRQIxRm — Jarosław Dąbrowski (@jardabrowski) 9 maja 2018

"Mam poczucie marnowania czasu"

- Mam poczucie marnowania czasu. Już ponad pół roku temu złożyliśmy wniosek o odwołanie przewodniczącego. Ten, wiedząc, że nie ma większości sparaliżował prace rady. Sesji nie ma, rada nie pracuje. Nie możemy na to pozwolić - komentuje w rozmowie z tvnwarszawa.pl Łukasz Lorentowicz, radny komitetu Dla Bemowa.

Dalej ironizuje, że przewodniczący wprowadził na Bemowie nową praktykę. - Zanim powie "dzień dobry", mówi "przerwa" - stwierdza. Przekonuje też, że rada, pod przewodnictwem Głowackiej, w najbliższym czasie podejmie normalne prace i zwoła posiedzenie. - Mamy kilka palących spraw w dzielnicy, w tym spór o trasę S7, mającą przebiegać przez Bemowo. Nie możemy sobie pozwolić na paraliż. Musimy pracować - podsumowuje Lorentowicz.

Prawo i Sprawiedliwość studzi jego zapał. - Radni związani z Jarosławem Dąbrowskim działali niezgodnie ze statutem. Prowadzili sesję, choć przewodniczący wcale nie opuścił dali. Statut mówi wyraźnie, że posiedzenie może być prowadzone przez inną osobę, czyli radnego najstarszego wiekiem, ale tylko w momencie, gdy sam przewodniczący jest nieobecny. Tu nie mieliśmy do czynienia z taką sytuacją. Radni ponownie naruszyli prawo - przekonuje wiceburmistrz Bemowa Błażej Poboży (PiS).

I przypomina, że analogiczna sytuacja miała miejsce w listopadzie. "Dąbrowszczacy" odwołali Cackowskiego powołując na jego miejsce Głowacką, ale uchwały w tej sprawie unieważniła Rada Warszawy.

Przerwa "z ważnych przyczyn społecznych"

Pozostaje jednak pytanie, dlaczego - po raz kolejny - przewodniczący ogłosił w sesji tak długą przerwę. Czy zarządowi dzielnicy nie przeszkadza, że rada od pół roku nie spotkała się na regularnej radzie?

- Przewodniczący skorzystał ze swojego uprawnienia. Uczynił to z ważnych przyczyn społecznych, kierując się interesem mieszkańców dzielnicy. A przyczyny tej decyzji dokładnie uzasadnił w wydanym stanowisku - oświadcza wiceburmistrz.

Dopytywany o te "ważne społeczne przyczyny" informuje, że dotyczą one decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie wspomnianej budowie trasy S7 przez Bemowo.

- To rozwiązanie bardzo niekorzystne dla naszej dzielnicy i jej mieszkańców. Rada już w październiku upoważniła zarząd, by podjął działania zmierzające do uniemożliwienia budowy obwodnicy. Zarząd i prezydium rady musi mieć więc absolutny komfort w podejmowaniu działań - stwierdza dalej Poboży. - Będziemy występować do wszelkich możliwych instancji. Pan przewodniczący uznał więc, że paraliż urzędu to ostatnia rzecz, jakiej teraz potrzebujemy - dodaje.

Poza tym, według wiceburmistrza, istnieje obawa, że nowy ewentualny zarząd złożony z ludzi Dąbrowskiego nie miałby poparcia stołecznego ratusza. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na początku kadencji. Hanna Gronkiewicz-Waltz nie udzieliła pełnomocnictw Krzysztofowi Zygrzakowi (bliskiemu współpracownikowi Dąbrowskiego) i wysłała na Bemowo swoich pełnomocników. Prawo i Sprawiedliwość przyznaje, że "obawia się podobnej sytuacji i dwóch konkurujących zarządów".

Brak większości

W praktyce działacze PiS i PO muszą zdawać sobie sprawę, że nie mają większości w radzie. Gdyby pozwolili na przeprowadzenie sesji, z dużym prawdopodobieństwem szybko zostaliby pozbawieni stanowisk (przewodniczącego rady, burmistrza i jego zastępców powołuje właśnie rada). Wolą więc utrzymać radę w stanie permanentnego zawieszenia. Statut dzielnicy na to pozwala. O zwołaniu sesji decyduje bowiem wyłącznie przewodniczący rady dzielnicy. Musi jednak organizować posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał. Jeśli tak się nie dzieje, powinien interweniować ratusz.

Karolina Wiśniewska