"Chamstwo legitymizował uściskiem dłoni". Rzeczniczka PiS domaga się dymisji Grabca

Nie milkną echa kontrowersyjnej konwencji prezydenta Legionowa, na której padały seksistowskie komentarze. Rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Beata Mazurek domaga się dymisji rzecznika Platformy Obywatelskiej Jana Grabca, bo jej zdaniem przyzwalał on na "kontynuowanie żenującego spektaklu".

Film ze spotkania wyborczego Romana Smogorzewskiego zamieścił w piątek na Twitterze wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15).

"Prowadź nas do boju"

Widać na nim jak. O jednym z nich mówi: "Powiem szczerze, że nie byłem zadowolony jak się urodził. Dzieci są takie brzydkie i zobaczcie, jaki ładny wyrósł, dorodny". Z kolei do jednej z kandydatek zwraca się: "Jest z tobą kłopot, bo jesteś trochę za ładna".

Widać również, jak obecny na konwencji rzecznik PO Jan Grabiec wręcza Smogorzewskiemu szablę ze słowami "Prowadź nas do boju".

W piątek wieczorem rzecznik PO poinformował, że Smogorzewski złożył rezygnację z członkostwa w Platformie Obywatelskiej - ma to związek z jego wypowiedziami podczas tego spotkania wyborczego, gdzie padały m.in. seksistowskie żarty pod adresem kandydatek jego komitetu do rady miasta.

"Usunięcie seksisty z PO to za mało. Chamstwo legitymizował uśmiechem, uściskiem dłoni rzecznik PO Grabiec. Żądam od Schetyny wyciągnięcia konsekwencji wobec Grabca i jego dymisji. Przyzwolenie i aprobata na kontynuowanie żenującego spektaklu w równym stopniu obciąża Grabca" - napisała w sobotę rzeczniczka PiS na Twitterze.

"Proszę zastosować podobną miarę wobec prezesa J. Kaczyńskiego, który legitymizuje - ostatnio na konwencji w Bydgoszczy aktywność posła Zbonikowskiego stosującego przemoc wobec żony. Kiedy zażąda Pani dymisji Kaczyńskiego?" - odpowiedział na Twitterze Jan Grabiec. Na początku roku Sąd Rejonowy w Chełmnie uznał posła PiS Łukasza Zbonikowskiego za winnego naruszenia nietykalności cielesnej żony w 2015 roku.

"Symboliczna obecność"

Jan Grabiec odniósł się do sprawy w rozmowie z dziennikarzami. Podkreślił, że wypowiedzi Smogorzewskiego są nie do zaakceptowania i nie do przyjęcia w Platformie Obywatelskiej, dlatego nie jest już członkiem partii.

- Moja obecność na tej konwencji miała charakter symboliczny. Zresztą pojawiłem się w ostatnich kilku minutach – tłumaczył Grabiec.

- Cieszę się, że Roman Smogorzewski przeprosił osoby, które zostały dotknięte tą wypowiedzią. Mam nadzieje, że więcej tego rodzaju zdań nie będzie wypowiadał – podsumował rzecznik PO.





Grabiec, informując w piątek o rezygnacji Smogorzewskiego z członkostwa w PO, podkreślił, że Smogorzewski nie jest kandydatem Koalicji Obywatelskiej (PO, Nowoczesna, Inicjatywa Polska). Koalicja nie wystawia w Legionowie swego kandydata, a jedynie listy do tamtejszej rady miasta, rady powiatu legionowskiego oraz sejmiku woj. mazowieckiego. Smogorzewski był do tej pory zawieszony w prawach członka PO za start z własnego komitetu wyborczego.

PAP/ran