Celiński nie będzie kandydatem SLD. Pogrążyły go wulgarne wpisy

Cofnięto rekomendację dla Celińskiego fot. TVN24



- Zarząd warszawskiego SLD cofnął w czwartek Andrzejowi Celińskiemu rekomendację do startu w wyborach prezydenckich w stolicy - poinformowała rzeczniczka partii Anna Maria Żukowska. Decyzja stołecznych władz Sojuszu ma związek z wulgarnymi wpisami Celińskiego w internecie.

Rozenek. Polityk

Wulgarny wpis Celińskiego

Jak nieoficjalnie dowiedziała się PAP, nowym kandydatem SLD na prezydenta Warszawy ma być były poseł i rzecznik Ruchu Palikota Andrzejnależy obecnie do SLD, a w 2014 roku kandydował już na to stanowisko. Otrzymał 2,28 proc. głosów w pierwszej turze wyborów. Oficjalnie kandydatura Rozenka ma zostać zaprezentowana na piątkowej konferencji prasowej.

Andrzej Celiński ostatnio w wulgarny sposób zwrócił się na Facebooku do lidera stowarzyszenia Wolne Miasto Warszawa i kandydata na prezydenta stolicy Jana Śpiewaka. Jego wpis był reakcją na wcześniejszy post Śpiewaka w sieci, w którym sugerował on, że Celiński ma związki z gen. Marianem Robełkiem, zamieszanym - według szefa WMW - w tzw. aferę reprywatyzacyjną. "Janie Śpiewaku z ciebie po prostu ch... Do sądu proszę. Nie o słowo. O treść Twojego wpisu" - to fragment postu, który Celiński zamieścił na Facebooku. W kolejnych wpisach wdał się w dyskusję z Katarzyną Piekarską z SLD, której kazał "wypier...ać".

Lider WMW uznał, że kandydat SLD przekroczył granice dobrego smaku. "Kampania Celińskiego skończyła się zanim zaczęła" - ocenił Śpiewak.

Opozycjonista, minister, poseł

Andrzej Celiński to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, sygnatariusz listu w obronie robotników z Radomia i Ursusa, współpracownik Komitetu Obrony Robotników. W latach 1989–1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Po 1989 roku był m.in. senatorem (1989-1993), a później posłem (1993-1997), wybranym z listy Unii Demokratycznej.

W 1999 roku Celiński związał się z SLD. W latach 2001-2002 był ministrem kultury w rządzie Leszka Millera, a także posłem III kadencji (2001-2005). W 2004 roku odszedł z Sojuszu i wraz z m.in. Markiem Borowskim założył Socjaldemokrację Polską (SdPl). W wyborach parlamentarnych w 2007 roku po raz kolejny uzyskał mandat poselski z listy koalicji Lewica i Demokraci (SLD, SdPl, Unia Pracy, Partia Demokratyczna). Później związał się z Partią Demokratyczną, której był szefem w latach 2012-2015. Obecnie Celiński pozostaje bezpartyjny.

Cztery procent Wierzbickiego

W ostatnich wyborach samorządowych kandydatem SLD na prezydenta Warszawy był Sebastian Wierzbicki. Zdobył 4,14 procent poparcia. Do rady miasta Sojuszowi udało się wprowadzić tylko dwoje radnych: Waldemara Marszałka i Paulinę Piechnę-Więckiewicz, która w trakcie kadencji odeszła z partii. Obecnie reprezentuje Inicjatywę Polską.

Andrzej Celiński był pod koniec czerwca gościem programu "Fakty po Faktach":

