Dotychczas swojego kandydata w stolicy zaprezentowały Platforma Obywatelska i Nowoczesna - będzie nim poseł Platformy Rafał Trzaskowski (polityk Nowoczesnej Paweł Rabiej miałby zostać jego zastępcą w ratuszu). Niedługo swego kandydata ma przedstawić też Prawo i Sprawiedliwości. Według doniesień medialnych ma to być wiceminister sprawiedliwości i szef komisji do spraw reprywatyzacji Patryk Jaki. Ale mówi się też Michale Dworczyku, byłym wiceministrze obrony narodowej, dziś szefie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Liczą na 12 procent poparcia

Jak podała PAP, SLD planuje ogłosić start Andrzeja Celińskiego po 1 maja. Ugrupowanie liczy, że były minister kultury zdobędzie przynajmniej 10 procent głosów warszawiaków i dzięki temu pomoże Sojuszowi wprowadzić kilku radnych do rady miasta.

- Celiński to dobry kandydat. Myślę, że przy tej wojnie PiS z Platformą i między dwoma młodymi kandydatami - Jakim i Trzaskowskim część ludzi może szukać alternatywy i głosować właśnie na Celińskiego - podkreśla w rozmowie z PAP polityk z władz SLD.

Jak dodaje, partia zamówiła sondaż, z którego wynika, że na Celińskiego chce głosować 8 procent wyborców. - 8 procent na starcie to naprawdę dobry wynik. Jeśli w kampanii uda nam się dodać do tego jeszcze 4 procent, to będziemy już mieli 12, a to da nam 7-8 mandatów w radzie miasta - podkreśla rozmówca PAP. I przyznaje, że celem SLD jest ewentualna koalicja z PO w Radzie Warszawy, dlatego też nie wyklucza, że Sojusz mógłby w drugiej turze wyborów poprzeć Trzaskowskiego.

"Muszę przeanalizować"

Portal tvnwarszawa.pl zapytał o sprawę samego zainteresowanego. - Dostałem propozycję kandydowania z poparciem SLD. Dla mnie to było bardzo nieoczekiwane i powiedziałem, że muszę porozmawiać z wieloma osobami i przeanalizować sytuację, żeby odpowiedzieć - mówi nam Andrzej Celiński.

I dodaje, że z jego strony decyzja o kandydowaniu nie zapadła. - Nie powiedziałem "nie", ale też nie powiedziałem "tak". Potrzebuję przynajmniej dwóch-trzech tygodni na przeanalizowanie tej propozycji. Powiedziałem również, że jeżeli postanowią inaczej, to nie będę rozpychał się w tej sprawie - zdradza Celiński.

Z rozmów PAP z politykami SLD wynika, że ugrupowanie poważnie rozważało pójście do wyborów w stolicy razem z Platformą i Nowoczesną, które 14 kwietnia ogłosiły wspólny start (m.in. do sejmiku Mazowsza, Rady Warszawy i rad dzielnic) pod szyldem: "Platforma. Nowoczesna. Koalicja Obywatelska". "Gazeta Wyborcza" pisała również, że wówczas wiceprezydentem mógłby być Sebastian Wierzbicki. - W głosowaniu na zarządzie przeważyła jednak opcja samodzielnego startu - mówi PAP ważny polityk Sojuszu.

SLD planuje też wystawienie własnych list w wyborach do sejmików województw. W niektórych miastach jednak partia ma zamiar popierać kandydatów Platformy. Tak jest np. w Łodzi, gdzie Sojusz wesprze reelekcję obecnej prezydent tego miasta Hanny Zdanowskiej.

Były działacz opozycji

Andrzej Celiński (ur. w 1950 r.) to były działacz opozycji demokratycznej w czasach PRL, sygnatariusz listu w obronie robotników z Radomia i Ursusa, także współpracownik Komitetu Obrony Robotników. W latach 1989–1990 był członkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie i uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu. Po 1989 roku był m.in. senatorem (1989-1993), później posłem (1993-1997), wybranym z listy Unii Demokratycznej.

W 1999 r. Celiński związał się z SLD; w latach 2001-2002 był ministrem kultury w rządzie Leszka Millera, także posłem III kadencji (2001-2005). W 2004 r. odszedł z Sojuszu i wraz z m.in. Markiem Borowskim założył Socjaldemokrację Polską (SdPl). W wyborach parlamentarnych w 2007 r. po raz kolejny uzyskał mandat poselski z listy koalicji Lewica i Demokraci (SLD, SdPl, Unia Pracy, Partia Demokratyczna). Później związał się z Partią Demokratyczną, której był szefem w latach 2012-2015. Obecnie Celiński pozostaje bezpartyjny.

Pierwsza tura wyborów samorządowych powinna się odbyć w jedną z trzech niedziel: 21 października, 28 października lub 4 listopada. W wyborach wybierzemy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a także rady gmin i powiatów oraz sejmiki województw.

