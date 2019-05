Informacje

Automatyczna toaleta przy płycie Desantu Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.pl

Niewielka liczba toalet to wciąż bolączka terenów nad Wisłą, szczególnie dotkliwa w ciepłe, weekendowe wieczory. Ratusz zapowiada dalsze inwestycje w kanalizację na bulwarach, by pozbyć się przenośnych ubikacji. - To nie standard dla takiej przestrzeni - twierdzi Justyna Glusman.

Zagajona o sprawę toalet nad Wisłą dyrektor koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni zapewniła, że będzie zdecydowanie lepiej. "Bo oprócz toalet w klubokawiarniach pojawią się nowe automatyczne, pracujemy też wraz z wodociągami nad projektem budowy kanalizacji" - napisała na Twitterze.

Rozbudowa kanalizacji?

O szczegóły rozwoju sieci kanalizacyjnej pytamy w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji. Jego rzeczniczka Marzena Wojewódzka odpowiada krótko i ogólnikowo: - Informuję, że obecnie prowadzone są w tym zakresie uzgodnienia.

Wieści o rewolucji nie dotarły też do Zarządu Zieleni.

- Jeżeli chodzi o działania w zakresie budowy kanalizacji i kolejnych toalet, to w tej chwili zakończyliśmy pewien etap tworzenia tego typu infrastruktury. Mamy kilka toalet automatycznych, których budowa przyczyniła się do rozbudowy kanalizacji na znacznym obszarze przy bulwarach - zauważa ostrożnie Mariusz Burkacki, rzecznik Zarządu Zieleni.

O co więc chodziło Justynie Glusman?

Przecież kanalizacja w wielu miejscach nad Wisłą jest, nie mogłyby bez niej działać pawilony na wysokości Starego Miasta i Mariensztatu czy wspomniane toalety automatyczne. Sprawdzamy więc u źródła.

- Mieliśmy spotkanie z MPWiK, analizujemy dokładnie potrzeby, ale generalnie celem jest usunięcie toalet przenośnych z bulwarów. Dążymy do tego, aby wszystkie toalety w tej lokalizacji były przyłączone do kanalizacji, nawet te tymczasowe, to znaczy kontenerowe, które można przestawić w razie powodzi - wyjaśnia nam Justyna Glusman, dyrektor koordynator ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

Mapa automatycznych toalet fot. Google, tvnwarszawa.pl

Przybywa ATM-ów

Na razie przybywa toalet automatycznych, tych zaokrąglonych, z serduszkiem na drzwiach i klinkierową elewacją (tzw. ATM-ów). Jak wylicza Zarząd Zieleni, działają już w 17 lokalizacjach, głównie nad Wisłą: przy Wybrzeżu Gdyńskim (na wysokości Krajewskiego, Sanguszki, Czujnej), Wioślarskiej (przy moście Poniatowskiego, Ludnej), Solcu (w rejonie Płyty Desantu), Wale Miedzeszyńskim (przy Krynicznej), Wybrzeżu Helskim (przy Ratuszowej), Boleść (przy Wybrzeżu Gdańskim), Nowym Zjeździe (parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim), Kościelnej (przy schodach drewnianych), Smolnej (przy PKP Powiśle), Lewartowskiego (przy Zamenhoffa), Kruczkowskiego (przy Książęcej), Agrykoli (przy boiskach), Czerniakowskiej (w rejonie skweru Iringha) i na placu Na Rozdrożu.

- Projektujemy kolejnych 30 - chwali się Burkacki. Gdzie staną nowe szalety? - Priorytetowo traktujemy inwestycje na terenach, którymi się zajmujemy. Jest duża szansa, żeby toalety pojawiły się jeszcze w tym roku chociażby w parkach Żeromskiego, Sieleckim, Morskie Oko, Skaryszewskim, Arkadia, Promenada, ale też np. w parku, którym opiekuje się dzielnica Włochy - w parku Kombatantów - wylicza rzecznik Zarządu Zieleni.

Zastrzega jednak, że te lokalizacje nie są jeszcze w stu procentach potwierdzone.

Automatyczna toaleta przy płycie Desantu









