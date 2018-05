CBŚP zlikwidowało laboratorium do produkcji narkotyków

Informacje

Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało laboratorium amfetaminy z czterema liniami do produkcji narkotyku. Zabezpieczono ponad trzy kilogramy substancji zawierającej amfetaminę, kokainę oraz kilkanaście litrów mieszanin służących do produkcji substancji psychotropowych. Zatrzymano dwie osoby, w tym jedną poszukiwaną dwoma listami gończymi.

Zatrzymani to 37-letni Krystian M. i 53-letni Wlademar G. Jak informują funkcjonariusze, Krystian M. był poszukiwany dwoma listami gończymi do odbycia kary pozbawienia wolności za wprowadzenie do obrotu narkotyków oraz niestosowanie się do zakazu sądowego. Dodatkowo w jego mieszkaniu policjanci znaleźli ponad pół kilograma amfetaminy oraz kokainę.

Produkcja narkotyków na prywatnej posesji

Śledztwo w tej sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynikało, że na obrzeżach Warszawy działa laboratorium, w którym wytwarzane są znaczne ilości amfetaminy. Przygotowano działania, w których oprócz policjantów CBŚP wzięli także udział funkcjonariusze Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, a w zabezpieczenie terenu zaangażowani zostali funkcjonariusze z warszawskiego oddziału prewencji.

"Na jednej z prywatnych posesji, w pomieszczeniu gospodarczym policjanci odkryli cztery czynne linie produkcyjne, w których prowadzono proces syntezy zabronionej substancji" - informuje rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz.

"W miejscu ujawnienia procederu policjanci zabezpieczyli ponad dwa i pół kilograma gotowej do wprowadzenia substancji zawierającej amfetaminę oraz kilkanaście litrów mieszanin reakcyjnych zawierających w swoim składzie niezbędne prekursory oraz odczynnik chemiczne służące do produkcji amfetaminy" - dodaje.

Z policyjnych szacunków wynika, że przy wykorzystaniu ujawnionych substancji chemicznych w ciągu kilku dni można wyprodukować kilkanaście kilogramów amfetaminy.

Zarzuty i tymczasowy areszt

W Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga obu zatrzymanym przedstawiono zarzut produkcji narkotyków, a Krystianowi M. dodatkowo zarzut posiadania znacznych ilości substancji zabronionych. Za wyprodukowanie znacznych ilości narkotyków grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności. Na wniosek policjantów i prokuratora, sąd zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

"Okoliczności sprawy nadal są wyjaśniane i śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań" - zapowiada Jurkiewicz.

kw/pm