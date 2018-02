Informacje

Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali dziesięć osób podejrzanych o wprowadzenie do obrotu znacznych ilości środków odurzających. W latach 2013-2014 mężczyźni mieli prowadzić nielegalne interesy z członkami grupy Rafała B. ps. "Bakuciak" - wynika z ustaleń śledczych.

Funkcjonariusze CBŚP wspólnie z Prokuraturą Krajową prowadzą wielowątkowe śledztwo w sprawie grupy "Bukaciakia", zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym. Jak czytamy w komunikacie biura prasowego CBŚP, policjanci tropiący członków i współpracowników gangu dotarli do mężczyzn z południowo-zachodniej Polski.

Zatrzymania w trzech miastach

W toku śledztwa ustalono, że na terenie Dolnego Śląska łącznie wprowadzili oni do obrotu ponad 150 kilogramów narkotyków.

We współpracy z funkcjonariuszami wrocławskiego CBŚP i Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, warszawscy policjanci zatrzymali dziesięć osób podejrzanych o wprowadzanie narkotyków do obrotu. Podejrzani zostali zatrzymani na terenie trzech miast: Krakowa, Wrocławia i Zgorzelca.

"Zatrzymywane osoby były całkowicie zaskoczone działaniami policji. Jeden z nich próbował ukryć się przed policjantami w specjalnie do tego celu przygotowanej skrytce, znajdującej się w ścianie pokoju" - relacjonują śledczy CBŚP. Podczas przeszukań udało się zabezpieczyć długą broń palną i narkotyki.

Doprowadzeni z aresztu i więzienia

Zatrzymani trafili do warszawskiej prokuratury. Wszyscy usłyszeli zarzuty dotyczące wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Osiem osób zostało aresztowanych, wobec dwóch zastosowano poręczenia majątkowe i dozory.

Poza dziesięcioma zatrzymanymi, w związku ze sprawą zarzuty usłyszało też czterech mężczyzn przebywających w aresztach śledczych i zakładach karnych.

Dwie osoby usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze zbrojnym, tzw. grupie "Szkatułowej". Jak informuje CBŚP, gang zajmował się dokonywaniem wymuszeń rozbójniczych i obrotem środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi. Dodatkowo ogłoszono im także zarzuty związane z usiłowaniem wymuszenia rozbójniczego na obywatelach Armenii, które miało miejsce w maju 2011 roku na terenie targowiska w Konstancinie-Jeziornej.

"Pozostałym dwóm podejrzanym Arturowi W. i Robertowi Sz. prokurator przedstawił zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Ci czterej podejrzani również zostali tymczasowo aresztowani" - czytamy w komunikacie.

Jak informuje CBŚP, w sprawie grupy "Bakuciaka" dotąd zatrzymano ponad 150 osób, a ponad 80 tymczasowo trafiło do aresztu. Śledczy prowadzący tę sprawę zapowiadają kolejne zatrzymania.

W grudniu ubiegłego roku informowaliśmy, że "Bukaciak" został skazany za zabójstwa i kierowanie brutalnym gangiem. Usłyszał wyrok 25 lat więzienia, 54 tysięcy złotych grzywny i 10 lat pozbawienia praw publicznych.

kk/pm