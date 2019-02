Informacje

Zatrzymano osoby związane z reprywatyzacją fot. CBA

Zatrzymano pięć osób w sprawie przestępstw związanych z "dziką" reprywatyzacją w Warszawie, w tym handlarza roszczeniami, byłego głównego specjalistę w Biurze Gospodarki Nieruchomościami stołecznego magistratu i notariusza - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Prokuratura przekazała, że chodzi o trzy nieruchomości położone w "prestiżowych miejscach" w stolicy. "Wartość szkody poniesionej przez miasto to prawie 13,5 mln zł" - dodała prokuratura.

Jak przekazano, zatrzymani to "znany warszawski handlarz roszczeniami" Mirosław B., jego pełnomocnik Krzysztof D., radca prawny w stołecznym Biurze Gospodarki Nieruchomościami Bogusława D.-R., były główny specjalista w tym biurze Jacek W. oraz notariusz Leszek Z.

"Osoby te zostaną doprowadzone do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty dotyczące przestępstw o charakterze korupcyjnym i urzędniczym - poinformowała prokuratura. - Z ustaleń śledztwa wynika, że ich efektem było bezprawne przekazanie na rzecz Mirosława B. prawa do użytkowania wieczystego nieruchomości w centrum Warszawy" - czytamy dalej.

Jak podaje PAP, Mirosław B. pracował przy reprywatyzacji wielu nieruchomości w Warszawie, w tym położonej przy Mokotowskiej 63. W sprawie Mokotowskiej 63 zarzuty przyjęcia korzyści majątkowych w kwocie 2 mln zł usłyszał były wiceszef BGN Jakub R.

Ustalenia CBA

Z kolei z ustaleń funkcjonariuszy CBA wynika, że były pracownik ratusza Jacek W. brał łapówki od zatrzymanego już wcześniej handlarza roszczeniami Marka M. "W zamian za przychylność w prowadzonych postępowaniach zwrotowych dotyczących kamienic w Śródmieściu. Jacek W. został dziś zatrzymany po raz drugi przez agentów CBA w związku z toczącym się postępowaniem" - czytamy w komunikacie na stronie Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dalej CBA podaje, że zgromadzone materiały wskazujące na to, że notariusz i radca prawny sygnowali decyzje na rzecz zatrzymanych przedsiębiorców "z pominięciem przyjętych procedur oraz przy niekompletnej dokumentacji dotyczącej nieruchomości".

W październiku informowaliśmy o konferencji Zbigniewa Ziobry, ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego dotyczącej kolejnych aktów oskarżenia w aferze reprywatyzacyjnej:

PAP/mp/r