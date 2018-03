CBA: obiecywał tanio załatwić nieruchomość. Wziął 300 tysięcy łapówki

Informacje

Mężczyzna usłyszy zarzuty fot. CBA

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało we wtorek na gorącym uczynku gdańskiego biznesmena, który miał przyjąć 300 tysięcy łapówki.

Do akcji agentów z lubelskiej delegatury CBA doszło w Warszawie.

Piotr Kaczorek z wydziału komunikacji społecznej biura potwierdził informacje i podał, że mężczyznę zatrzymano przed jednym z warszawskich hoteli, gdzie wcześniej przyjął łapówkę. Zatrzymany trafi do jednej z prokuratur, jeszcze nie zdecydowano której – zaznaczył Kaczorek. Tam zostaną mu postawione zarzuty korupcyjne – dodał.



- Jak ustalili prowadzący sprawę agenci z lubelskiej delegatury CBA, za przekazane pieniądze zatrzymany zobowiązał się doprowadzić do sprzedaży zabudowanej nieruchomości, należącej do jednej z pomorskich firm spożywczych w upadłości. Powołał się na wpływy u syndyka masy upadłościowej tej firmy i w nadzorującym upadłość gdańskim sądzie - powiedział PAP Kaczorek.



Mężczyzna zapewniał, że do sprzedaży dojdzie na atrakcyjnych warunkach i za korzystną cenę – podkreślił Kaczorek.

Pisaliśmy też o obywatelskim zatrzymaniu:

PAP/kz/mś