W środę komisja Patryka Jakiego nie bada konkretnego adresu, ale prowadzi tak zwane posiedzenie ogólne. Jego celem jest porównanie reprywatyzacyjnej praktyki za czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz i Lecha Kaczyńskiego. Prezydent Warszawy - choć wezwana jako świadek - nie pojawiła się. Zeznaje za to jej dawny zastępca. Posiedzenie relacjonujemy na naszym portalu.

10.09. Przewodniczący komisji Patryk Jaki otworzył posiedzenie.

- Do osobistego stawiennictwa wezwano Hannę Gronkiewicz-Waltz, Elżbietę Jakubiak. Wszystkim tym osobom wręczono wezwanie w dniu 16 kwietnia - poinformował na wstępie.

I dodał, że do komisji wpłynął wniosek pełnomocnika pana Janusza P. (biznesmena, jednego podmiotów, którzy przejął od miasta dawną Chmielną 70), który wnosi, by uwzględnić go w tym postępowaniu jako stronę. Wniosek został jednak w głosowaniu odrzucony przez komisję.

10.15. Rozpoczęło się przesłuchanie Andrzeja Jakubiaka, byłego wiceprezydenta Warszawy w latach 2006-2011. Odpowiadał w ratuszu m.in. za sprawy związane z reprywatyzacją.

Jakubiak zaczął od wygłoszenia tzw. swobodnego oświadczenia.

- Na tyle, na ile śledzę posiedzenia komisji widzę, że przykładacie państwo dużą wagę do spraw związanych z lokatorami - nadmienił. I przekonywał, że kiedy zaczął pracę w ratuszu nie było żadnych zasad regulujących politykę lokalową. - Nikt na poważnie nie zajął się problemami lokatorów - stwierdził. - Polityki lokalowej nie było wcale. Dopiero nam udało się, po przeprowadzeniu dokładnego badania zasobu lokali w mieście, uchwalić taką politykę - dodał.

Wśród przywilejów - jakie według Jakubiaka - uchwalono dla mieszkańców poszkodowanych reprywatyzacją były wiceprezydent wymienił m.in. zniesienie progów dochodowych i metrażowych. Jak również fakt, że "przechodzili na pierwsze miejsca na listach oczekujących na lokal zastępczy".

Dalej mówił również także o budowie lokali komunalnych za czasów Hanny Gronkiewicz-Waltz. -Zbudowaliśmy na przykład na Siedleckiej i na Golędzinowie, gdzie osiedle nie odbiega od tych, które są budowane dla prywatnych właścicieli - nadmienił.

Według Jakubiaka, stawki za czynsz w lokalach komunalnych w Warszawie były bardzo niskie. - Niższe niż w Płońsku czy w Pułtusku - stwierdził. Jego zdaniem lokatorzy "byli przyzwyczajeni do takich stawek". - Więc nawet jeśli podnosił nowy właściciel i podnosił stawki o trzy procent stawki odtworzeniowej, bo tyle mógł, to wychodziło około 12 złotych za metr - stwierdził.

Kwestia reprywatyzacji to niejedyna sprawa związana z zasobem nieruchomościami, z którą musiał się mierzyć. - Pragnę przypomnieć sprawę gruntów przy Stadionie Narodowym, stadionie Legii czy KDT. To często wymagało osobistej interwencji - wspomniał świadek.

Dalej Andrzej Jakubiak przypomniał, że Biuro Gospodarki Nieruchomościami powstało już w 2003 roku, kiedy ratuszem rządziła poprzednia ekipa. - Przyjęliśmy założenie o pewnej apolityczności kadry urzędniczej i jej profesjonalizmie - powiedział. Dodał, że jako nowy wiceprezydent nie widział potrzeby zwalniania urzędników dawnej ekipy.

- Miałem do nich zaufanie. Były to osoby kompetentne, merytoryczne, o bardzo dużej wiedzy, w tym także wiedzy historycznej. Zwłaszcza były dyrektor Marcin Bajko - przekonywał świadek.

Były wiceprezydent - w dalszej części swojego wystąpienia - odnosił się do kwestii poruszanych na poprzednich posiedzeniach komisji, m.in. sprawy kuratorów. Przypomniał, że kurator "jest powoływany przez sąd, a nie organ administracji publicznej". - Prezydent jest tymi wyrokami zobowiązany - przekonywał Jakubiak.

Przypomniał też, że wszystkie sprawy związane z reprywatyzacją - zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego - powinny być rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy. Choć nadmienił, że terminy te były regularnie przekraczane. - Z czasem ustawodawca za taką nieterminowość wprowadził kary i odpowiedzialność majątkową - dodał.

- Proces reprywatyzacji jest o wiele bardziej skomplikowany, niż się powszechnie wydaje. Ale pragnę podkreślić, że to nie miasto decydowało o potencjalnym zwrocie budynku właścicielowi. To była konsekwencja uchylenia decyzji z lat 50 i 60 [wydawanych przez organy Polski Ludowej - red.] - mówił były wiceprezydent.

Jakubiak podkreślił, że do rozwiązania problemu z reprywatyzacją potrzebna jest duża ustawa. - Dekretu Bieruta przecież nikt do tej pory nie uchylił. Pan dobrze wie, jak to jest - zwrócił się do przewodniczącego Patryka Jakiego. - My także napisaliśmy projekt takiej ustawy, ale nastąpił kryzys i nie było mowy o dalszym procedowaniu - stwierdził. Przypomniał też spotkanie, do którego miało dojść w 2007 roku w Teatrze Polskim. - Pani prezydent mnie na nie wysłała. Przyszedł na nie wtedy jeszcze poseł pan Marek Suski i powiedział: kochani, zapomnijcie o reprywatyzacji, państwa na to nie stać - wspominał Jakubiak.

W swoich zeznaniach przypomniał też wątek zwrotu słynnej działki przy Chmielnej 70, która - jak okazało się po latach - podlegała została spłacona dawnemu właścicieli już w latach 50. I nie powinna podlegać reprywatyzacji.

- Jest mi jako obywatelowi po prostu wstyd, że od lat 60. państwo polskie nie potrafiło sobie poradzić z taką sprawą i dokonaniem wpisu do księgi wieczystej, że jest właścicielem. To przechodziło przez wszystkie rządy i wszystkie ekipy polityczne - mówił.





11.15. Po blisko godzinie Jakubiak skończył swoje swobodne oświadczenie. Po czym pytania do dawnego wiceprezydenta zaczęli zadawać członkowie komisji. Jako pierwszy przewodniczący Patryk Jaki. Na wstępie przypomniał audyt, który kilka miesięcy temu przeprowadził w sprawie reprywatyzacji ratusz. - Pani prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz stwierdziła, że większość nieprawidłowości nastąpiła, kiedy nadzór nad BGN-em sprawował właśnie pan - stwierdził przewodniczący.

Jakubiak w odpowiedzi stwierdził, że "wszystko zależy od dobory próbki". I podkreślił, że "nie miał uprawnień do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych". Te były wydawane z upoważnienia prezydenta miasta i wydawał je były zastępca Biura Gospodarki Nieruchomościami (czyli Jakub R.). - Ja nie podpisywałem tych decyzji - stwierdził. Do samego audytu, o którym mówił szef komisji się nie odniósł. - Nie znam akt sprawy - powiedział.

Dalej Jaki zapytał Jakubiaka, w jaki sposób nadzorował BGN. Były wiceprezydent stwierdził, że "zajmował się sprawami systemowi albo niezwykle istotnymi". Jako przykład podał kwestie związane z indeminizacją.

- To była moja decyzja, aby nie wydawać nieruchomości, dopóki nie będzie wyraźnej decyzji Ministerstwa Finansów [stwierdzającej czy indeminizacja nastąpiła, czy nie - red.] - powiedział dawny wiceprezydent. Wtedy Patryk Jaki zaczął dociekać, w jakich sprawach konkretnie interweniował Jakubiak i jakie reprywatyzacje wstrzymał. Poprosił świadka o adresy. Jakubiak powiedział, że "nie pamięta" konkretnych lokalizacji.

Kolejna sprawa, o którą pytał Jaki to ustalanie kręgu spadkobierców dawnych właścicieli. Chciał wiedzieć, w jaki sposób urzędnicy Biura Gospodarki Nieruchomościami (podlegli Jakubiakowi) to sprawdzali. - Wykorzystywano wszystkie informacje, które były potencjalnie dostępne i nie wymagały dodatkowych nakładów finansowych - odpowiedział świadek.

- Ale naszym podstawowym założeniem było to, że zainteresowane strony powinny ten krąg ustalić same. To było głównie w ich interesie - nadmienił.

- Czyli jak konkretnie krąg spadkobierców ustalał BGN? - pytał dalej Jaki.

- Oczekiwał na dokumenty, które były składane przez strony - odpowiedział były wiceprezydent.

- No i czy świadek uważa, że to jest właściwy sposób? - skomentował Jaki.

Przesłuchanie Jakubiaka przebiegało w bardzo burzliwej atmosferze. Zarówno pytający, jak i świadek często sobie przerywali. Były wiceprezydent oburzał się, że przewodniczący nie daje mu dokończyć zdania i swobodnie się wypowiadać. Szef komisji z kolei co chwila wypominał Jakubiakowi, że kluczy i unika odpowiedzi na konkretne pytania.

Były wiceprezydent nadmienił też, że "filozofia komisji weryfikacyjnej jest taka, że traktuje świadka jak oskarżonego".





11.45 W dalszych pytaniach Patryk Jaki dopytywał Jakubiaka o kuratorów - chciał wiedzieć, czy były wiceprezydent miał świadomość problemu (na przykład zgłaszających się do miasta kuratorów z Wysp Karaibskich) i czy podejmował jakieś kroki w celu jego rozwiązania. Jakubiak przyznał, że pytał współpracowników, jakie możliwości prawne ma miasto w takiej sytuacji i uzyskał odpowiedź, że niewielkie.

Przewodniczący zapytał Jakubiaka, czy poczuwa się do odpowiedzialności za jakikolwiek adres zwrócony za czasów, gdy nadzorował BGN. Jakubiak nie odpowiedział precyzyjnie. Przyznał jednak: - Nie jest mi dobrze z tym, że niektóre te decyzje są objęte postępowaniem prowadzonym przez prokuraturę i jest podejrzenie, że mamy tam do czynienia z łapówkarstwem.

Kolejną kwestią poruszoną przez Jakiego było wydawanie decyzji zwrotowych na osoby nieżyjące. - Jeżeli decyzja została wydana na osobą nieżyjącą, to jest to niewątpliwy błąd osoby wydającej - skomentował Jakubiak. Dodał też, że nie miał wiedzy, jakoby za jego urzędowania w ratuszu coś takiego miało miejsce.

Dalej przewodniczący pytał o kontrole w Biurze Gospodarki Nieruchomościami - chciał wiedzieć, czy Jakubiak takie zlecał i jeśli tak, to ile ich było. Dawny wiceprezydent odpowiedział, że zlecił jedną, dotyczącą spraw związanych z indeminizacją.

Jaki pytał także o Noakowskiego 16, czyli tak zwaną "kamienicę Waltzów". - Czy docierały do świadka informacje, że zwrot tej kamienicy był niezgodny z prawem? - dociekał przewodniczący. - Nie miałem żadnej wiedzy o Noakowskiego 16. Oprócz tego, że publicznie się ciągle mówiło o tej kamienicy w kontekście Hanny Gronkiewicz-Waltz. Decyzja [zwrotowa] była wydana wcześniej. Nie miałem powodu, by podejrzewać, że wydano ją w sposób wadliwy - stwierdził świadek.

12.40. Po Patryku Jakim pytania do świadka zaczął zadawać wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta. On także pytał m.in. o nadzór nad pracownikami BGN, w tym Jakuba R. Jakubiak przyznał, że miał zaufanie do Marcina Bajki, kierownika tego biura. - Sprawiał wrażenie osoby bardzo kompetentnej i znającej się na zarządzaniu nieruchomościami. Był nastawiony na załatwianie spraw, a nie na ich przeciąganie. Nie miałem powodu, by w jakikolwiek sposób podważać jego kompetencje. On też podejmował decyzje co do dyrektora Jakuba R. - wyjaśniał świadek.

Jakubiak przyznał, że zarówno Bajkę jak i Jakuba R. traktował jako profesjonalistów.

Kaleta pytał więc dalej, jak często urzędnicy ci byli wynagradzani. Dawny wiceprezydent stwierdził, że podobnie jak inni urzędnicy - byli wynagradzani kwartalnie.

13.06. Wiceprzewodniczący komisji zarządził 10 minut przerwy.

13.20. Kaleta wznowił postępowanie po krótkiej przerwie i wrócił do zadawania pytań. Na wstępie chciał wiedzieć, jakie relacje łączyły Jakubiaka z Marcinem Bajką i Jakubem R. (prywatne czy służbowe). - W czasie mojej pracy w urzędzie z nikim nie łączyły mnie relacje inne niż służbowe - odpowiedział świadek.

Dalej wiceprzewodniczący Kaleta pytał o reprywatyzację nieruchomości przy Mokotowskiej 63. To kamienica zwrócona przez Jakuba R., bez zgody miasta (komisja się tym zajmowała, sprawę opisywaliśmy na naszym portalu). Jakubiak, pytany o tę sprawę powiedział: "w każdej instytucji dzieją rzeczy robione nieprawnie, nawet tracąc o przestępstwo". Dodał też, że "nie miał świadomości, że nieruchomość została zwrócona" i "nie wyklucza, że został w tej kwestii oszukany przez swoich podwładnych".

