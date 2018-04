Były urzędnik: Jakub R. zgromił nas. Pytał, gdzie jest 300 decyzji zwrotowych

Informacje



Komisja Patryka Jakiego sprawdza zwrot kamienicy przy Dahlbergha 5 na Woli. Część budynku odzyskał znany z handlu roszczeniami Marek M., który przyszedł na posiedzenie, ale "ze względów zdrowotnych" opuścił salę. Przesłuchiwani są lokatorzy nieruchomości i urzędnicy ratusza. Posiedzenie relacjonujemy na tvnwarszawa.pl.

17.00. Zakończyło się przesłuchanie byłego burmistrza Woli. Przewodniczący wezwał kolejnego świadka - Krystynę Pajuk, urzędniczkę dawnego Biura Gospodarki Nieruchomościami i referentkę sprawy przy Dahlbergha 5.

Świadek poinformowała na wstępie, że sprawą Dahlbergha 5 zajmowała się od 2007 roku do 2009. - Przygotowywałam projekt decyzji na działkę niezabudowaną, czyli podwórko przy kamienicy - wskazała. Dopytywana dodała, że jej zdaniem "z decyzją wszystko było w porządku".

Pajuk, podobnie jak poprzedni zeznający urzędnik Jerzy Pałysa, była pytana o konieczność wydawania 300 decyzji zwrotowych rocznie. Potwierdziła, że kiedy Jakub R. był wicedyrektorem BGN obowiązywał taki target. - Za czasów Jerzego M. target został zmieniony na dwie decyzje miesięcznie na pracownika - dodała. Przyznała, że wydawało jej się to dziwne, ale "przyjmowała decyzje przełożonych".

- [Marek M. - red.] Często przychodził do urzędu. Myślę, że w każdym tygodniu, czasem raz na dwa tygodnie - wspominała urzędniczka.

15.45 Zakończyło się przesłuchanie Jerzego Pałysy i rozpoczęło Marka Andruka, byłego burmistrza dzielnicy Wola w latach 2006-2010.

- Jest pan twórcą słynnego już pisma z 2007 roku. To notatka po spotkaniu między innymi z Markiem M. Na końcu tego pisma jest informacja, że Marek M. nie ukrywał, że celem jego działania jest doprowadzenie do eksmisji mieszkańców przez zadłużenie. To jest sensacyjne, bo do tej pory nikt o tym głośno nie mówił - wskazał na wstępie Patryk Jaki, przewodniczący komisji.

Świadek przyznał, że notatka miała charakter służbowy - została przekazana dawnemu wiceprezydentowi Andrzejowi Jakubiakowi. Zapewnił, że nie dostał na nią odpowiedzi.

- Po tym spotkaniu odniosłem wrażenie, że nowi właściciele wiedzą, czego chcą. Wiedziałem, że dalsze rozmowy nic nie dają - mówił Andruk. - Jeżeli chodzi o zachowanie Marka M., to nie było ono agresywne ani konfrontacyjne. Po prostu był pewien siebie - dodał.

Wiceprzewodniczący komisji Sebastian Kaleta pytał, dlaczego dzielnica (mając część udziałów a kamienicy) zgodziła się przekazać zarząd nad budynkiem Hubertowi Massalskiemu.

- To była kuriozalna sytuacja. Miasto miało tylko 4/12 udziałów, a żeby zarządzać taką nieruchomością potrzebny jest zarządca. Miasto mając tyle udziałów, nie mogło wybrać swojego zarządcy - odpowiedział Andruk.

- A musiało się zgadzać na Massalskiego? - dociekał Kaleta.

- Gdybyśmy zaproponowali kogoś innego, pewnie zostalibyśmy przegłosowani - stwierdził były burmistrz.

Kolejna tura pytań dotyczyła działań podejmowanych przez dzielnicę w kamienicy przy Dahlbergha. Kaleta chciał wiedzieć, co władze Woli zrobiły, by pomóc mieszkańcom. Zwłaszcza, że na bieżąco otrzymywali sygnały od lokatorów o złym stanie budynku i nienależytym działaniu nowego zarządcy.

- Co robiono, by zatrzymać tragiczną sytuację mieszkańców? - pytał Kaleta. - Nie pamiętam - odpowiedział Andruk. Były burmistrz "nie pamiętał" także aby weryfikował, czy sprawdzał jak nowy zarządca rozlicza się z dzielnicą i czy w ogóle to robi.

Burmistrz zapewnił jednak, że ze swoimi podwładnymi "działali tak dalece, jak było to możliwe". Dopytywany przez członka komisji Łukasza Kondratko o Marka M., powiedział, że widział się z nim tylko raz - we wspomnianym już 2007 roku.

Były burmistrz Woli Marek Andruk fot. Marcin Obara / PAP

14.55. Komisja zakończyła przesłuchiwać lokatorów. Rozpoczęło się przesłuchanie Jerzego Pałysy, urzędnika z dawnego Biura Gospodarki Nieruchomościami. Obecnie - jak powiedział - nie pracuje już w ratuszu. - Przeszedłem do wydziału lokalowego w dzielnicy Żoliborz - poinformował.

Pałysa wskazał, że Dahlbergha zajął się w 2009 roku, w końcówce całej sprawy. - Do rozpatrzenia została wówczas tylko część zawierająca garaże - stwierdził. Dopytywany dodał, że docierały do niego skargi lokatorów, głównie na złe traktowanego przez zarządcę.

Urzędnik przyznał, że działania urzędu miasta podejmowane w sprawie nieruchomości dekretowych i poszkodowanych lokatorów poprawiły się po przyjściu do ratusza Magdaleny Młochowskiej (pełnomocniczki miasta ds. lokatorów), która zyskała nowe kompetencje. Mówił, że o ile wcześniej często słyszał od przełożonych, że "coś jest niemożliwe" albo "to nie są kompetencje urzędu", to potem się to zmieniło.

Pałysa mówił też o zachowaniu Jakuba R., byłego wiceszefa BGN. - W 2009 roku, podczas wielkanocnego jajeczka złożył pracownikom biura życzenia (…). Potem zgromił nas, że nie wyrabiamy norm. Mówił, że jest pierwszy kwartał i pytał, gdzie jest te 300 decyzji, które mamy wyrobić - wspominał świadek.

Zadający pytania Sebastian Kaleta zgłębił ten wątek. W odpowiedzi na jego pytania Pałysa powiedział, że był nakaz wydawania 300 decyzji rocznie i miały to być decyzje o zwrocie budynku - decyzje odmowne nie wchodziły do tej puli. Doprecyzował też, że norma była narzucona na wydział, a nie na osobę.

Dopytywany z kolei o Marka M., Pałysa powiedział: "Pan Marek ma taki charakter, że dość często się przypomina. Nie da się o nim zapomnieć. Nie krzyczał ani nie wymuszał, ale był na tyle często w urzędzie, że nie dało się zapomnieć o temacie".

Adam Zieliński, członek komisji z ramienia Kukiz'15 zapytał świadka o jego relacje z szefem dawnego BGN Marcinem Bajką. Pałysa powiedział, że "kontakt był bardzo sporadyczny". - Pan Bajko był osobą bardzo zamkniętą. Wobec tego nasz kontakt ograniczał się do bardzo dalekiego "dzień dobry" - wskazał.

Mecenas Tomasz Deluga (pełnomocnik Marka M.) zapytał urzędnika o stan budynku w chwili przekazania. Pałysa przypomniał, że do sprawy dołączył dopiero w 2009 roku (reprywatyzacja miała miejsce trzy lata wcześniej), ale przyznał, że "stan techniczny jest opłakany i widoczny z daleka". - Podejrzewam, że to efekt lat, ile ten budynek posiada - dopowiedział.

Jerzy Pałysa przed komisją weryfikacyjną fot. Marcin Obara / PAP

14.20 Zakończyło się przesłuchanie Piotra Łowczyka i rozpoczęło kolejnego świadka - Jerzego Karczewskiego, który także był lokatorem kamienicy przy Dahlbergha 5.

Świadek podczas zeznań wyznał, że członkowie jego rodziny cierpią na epilepsję. - Kiedy zaczęła się sprawa z prywatnym przejęciem, cała rodzina była bardzo zaniepokojona. Wskutek tych wiadomości nasiliły się ataki choroby u żony i synów. Nie wiedziałem czym to się może skończyć, a chciałem jakoś pomóc rodzinie - opowiadał. Ostatecznie - jak dodał - zdecydował się pójść na ugodę z Markiem M. i wyprowadził się z kamienicy i wprowadził do teściowej.

14.10 Zakończyło się przesłuchanie Bożeny Baranek, a zaczęło Piotr Łowczyka - kolejnego lokatora kamienicy. Świadek powiedział, że mieszkał przy Dahlbergha od 1995 roku. - Nie wiedziałem, że tam są roszczenia, nie zostałem o tym poinformowany, a lokal wyremontowałem - wspominał.

Powiedział też, że kiedy dowiedział się o roszczeniach, złożył wniosek o przyznanie nowego lokalu. - Początkowo urząd powiedział, że nie dostanę drugiego lokalu - stwierdził Łowczyk. Zgłosił się z prośbą o pomoc do adwokata i ostatecznie się udało - z czasem dostał mieszkanie przy Karolkowej.

Świadek - dopytywany przez członków komisji - powiedział, że po reprywatyzacji "zaczął się koszmar". Budynek był w złym stanie, lała się woda, wyłączano oświetlenie.

13.45 Przewodniczący komisji wznowił posiedzenie po przerwie. Zaczęło się przesłuchanie drugiego świadka - Bożeny Baranek, żony poprzedniego świadka Janusza Baranka.

Sebastian Kaleta zapytał świadka, jak zmieniło się jej życie po reprywatyzacji budynku. - Na początku w ogóle nam się nie chciało wierzyć, że coś takiego jest możliwe - stwierdziła pani Baranek. - Nie wiedzieliśmy, jak to ugryźć. Pisaliśmy do wszystkich możliwych instytucji: do Fundacji Helsińskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Trybunału Konstytucyjnego, prezydenta miasta, wiceprezydentów. Wszystkim "było przykro" i tyle - mówiła dalej.

Świadek wspomniała też o spotkaniu z prezydent Hanną Gronkiewicz-Waltz z 2007 roku (o którym mówił jej mąż, jest to we wcześniejszej części relacji). - Pani prezydent nie miała nam [lokatorom - red.] nic do powiedzenia - przyznała. - Na tym spotkaniu był pan R. [Jakub - były wiceszef Biura Gospodarki Nieruchomościami - red.]. Jakieś inne osoby z BGN. Twierdzili, że wszystko jest zgodnie z prawem i oni nic nie mogą zrobić - dopowiedziała.

Świadek zeznała, że mieszkańcy (na tym spotkaniu) mówili, że są w takiej sytuacji po reprywatyzacji, że "mogą nawet błagać" panią prezydent, by wstrzymała decyzję reprywatyzacyjną. Przewodniczący zapytał, jak prezydent na to zareagowała. - W ogóle nie zareagowała - odpowiedziała Baranek.

Baranek dalej mówiła, że "załamanie przyszło po rozmowach z urzędnikami". - Zaczynaliśmy sobie zdawać sprawę, kim my jesteśmy. Czuliśmy, że jesteśmy nikim, że nikt z nami nie chce rozmawiać, że my nie jesteśmy stroną, z nami się nie rozmawia, choć my mamy umowy cywilno-prawne, umowy najmu, to z nami nikt nie chce rozmawiać - dodała.

- Jak pisaliśmy pisma, że coś się dzieje, to miasto odpowiadało, że przekazuje to zarządcy - zeznawała. Jak dodała, zarządca się z lokatorami nie spotykał.





Bożena Baranek przed komisją fot. Marcin Obara / PAP

13.00 Zakończyło się przesłuchanie Janusza Baranka. Przewodniczący komisji ogłosił 40 minut przerwy.

12.30 Trwa przesłuchanie lokatora kamienicy Janusza Baranka. Po członkach komisji weryfikacyjnej pytania zaczęli zadawać przedstawiciele stron. Mecenas Piotr Jaszke, pełnomocnik jednego ze współwłaścicieli chciał wiedzieć, ile pozwów o niesłuszną podwyżkę czynszów wniósł świadek przeciwko nowym właścicielom.

- Złożyłem dwa wnioski o podwyżkę czynszu. (…) Sąd połączył te dwa postępowania. Nastąpiło rozstrzygnięcie sprawy w 2011 roku. Oddalono nasze powództwo. Motywując, że prywatni właściciele mogli żądać 32 złotych, a żądają tylko 16, więc "wszystko jest zgodne z prawem" - wyjaśniał Baranek. Nadmienił jednak, że część postępowań nadal jest w roku.

Mecenas pytał dalej, czy Baranek kiedykolwiek widział jego mocodawcę Przemysława Jaszke w budynku i czy wiedział o jego działaniach związanych z naprawą dachu. - Widywałem parokrotnie - odparł Baranek. A na drugie pytanie odpowiedział: "Raz widziałem, jak pan Jaszke próbował z buta otworzyć drzwi na strych".

- A czy wiadomo panu, że partycypował w kosztach wyczyszczenia dachu z ptasich odchodów?

- Mimo mojej dużej wiedzy, nie jestem stroną postępowania. Nic mi o tym nie wiadomo. Wiem tylko, że miasto pod naciskiem sanepidu i ewentualnymi karami postanowiło oczyścić strych we własnym zakresie - mówił Baranek.

Pełnomocnik Marka M. pytał z kolei o czynsz. Chciał wiedzieć, czy Baranek zastosował się do podwyżki z 2011 roku do 16 złotych za metr kwadratowy (i wyroku sądu w tej sprawie). - Nie, nie zastosowałem się i płaciłem czynsz po kwocie miejskiej - odpowiedział lokator. Dodał, że obecnie płaci około 7,58 złotych za metr (również na rzecz miasta). - Czy Pana zdaniem za 7 złotych można utrzyma taką nieruchomość? Przeprowadzić tam remonty? - dociekał dalej mecenas Deluga. - Oczywiście, ze tak - stwierdził krótko świadek.

Pełnomocnik Marka M. na koniec zapytał też o orzeczenie eksmisyjne wobec świadka. Baranek potwierdził, że takie orzeczenie sądowe zapadło, ale nie zostało wykonane. - Złożona została apelacja w sprawie eksmisji przez naszego pełnomocnika w imieniu moim i mojego ojca. Podobną apelację złożyła moja małżonka. Sprawa ojca i moja została oddalona z tytułu niedopełnienia braków formalnych. Po prostu nie została podpisana. Jeśli chodzi o apelację złożoną przez małżonkę, to jest dalej w toku - tłumaczył lokator.

Mecenas miasta st. Warszawy Zofia Gajewska chciała doprecyzować, ile rodzin mieszka obecnie przy Dahlberga 5. Kiedy Baranek odpowiedział, że tylko on z małżonką nie kryła zdziwienia. - Czyli dzisiaj komisja - dziewięciu szanownych członków i kilkadziesiąt osób z obsługi - spotkała się po to, żeby zająć się sprawą jednego lokatora? - zapytała.

Janusz Baranek przed komisją TVN24

11.20 Trwa przesłuchanie Janusza Baranka, lokatora kamienicy przy Dahlbergha. Po Patryku Jakim pytania zaczął zadawać Łukasz Kondratko - członek komisji z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Pytał świadka m.in. o remonty, które miały być przeprowadzone (w związku z nakazem Powiatowego Nadzoru Budowlanego). Chodziło na przykład o remont kominów i przewodów spalinowych, naprawę dachu i wyczyszczenie go z odchodów gołębi, a także naprawę podłogi i chodników. - Nic z tych zaleceń nie zostało tam wykonane - powiedział Baranek.

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński pytał m.in. o sprawy eksmisyjne lokatorów i zachowanie nowych właścicielem względem lokatorów. - Zauważyłem, że Marek M. jest dobrym psychologiem. Wybiera osoby, które są podatne, słabe. I na nich się skupia. Tu w kamienicy przy Dahlbergha też upatrzył sobie takie osoby. A z kolei tych Lokatorów, którzy wnieśli pozew o nieuzasadnione podwyżki nie nękał - wskazał lokator.

Sebastian Kaleta, również członek komisji z ramienia PiS, dopytywał o czynsz, jaki ma Janusz Baranek za swój lokal - chciał wiedzieć, ile płaci i komu: miastu czy Hubertowi Massalskiemu, który był zarządcą kamienicy przy Dahbelrgha.

Świadek odpowiedział, że od około pięciu-sześciu lat płaci czynsz na rachunek miasta, po stawce komunalnej. Zapewnił jednak, że wcześniej (między 2007 rokiem a 2012) płacił Massalskiemu.

- Pytam o to tak precyzyjnie, bo w ubiegły tygodniu zapytaliśmy miasto czy Hubert Massalski się z nimi rozliczał [przypomnijmy, część budynku należy do miasta - red.] - przyznał Kaleta. Dodał, że z odpowiedzi Zakładu Gospodarki Nieruchomościami na Woli wynika, że tych pieniędzy dzielnica nie otrzymała.

Poseł Platformy Obywatelskiej Robert Kropiwnicki zapytał Janusza Baranka, czy kiedykolwiek starał się o lokal zamienny. Lokator odpowiedział przecząco.

"Urzędniczka współczuła lokatorom" TVN24

11.00 Janusz Baranek skończył swoje oświadczenie. Komisja przeszła do zadawania pytań. Przewodniczący Patryk Jaki chciał wiedzieć, od kiedy lokator mieszka przy Dahblergha. - Od 1959 roku - powiedział świadek.

Dopytywany o innych lokatorów z kamienicy powiedział: - Dziś zostaliśmy tam teoretycznie sami. Jest jeszcze jedna rodzina, która próbuje walczyć, ale sąsiad z tego mieszkania został eksmitowany - powiedział Baranek. - Marek M. pytał sąsiadów uporczywie, kiedy się wyprowadzą. Przypominał, że zadłużenie rośnie, że niebawem przyjdzie komornik. Wiele osób psychicznie nie wytrzymuje czegoś takiego - opisywał.

Mówił też, że nowy właściciel podniósł czynsz: z dwóch złotych za metr kwadratowych do 32 złotych.

Jaki długo pytał Baranka o jego znajomość z Jolantą Brzeską. Świadek przyznał, że w bardzo krótkim czasie zaprzyjaźnił się z założycielką ruchu lokatorskiego. - Rozmawialiśmy szczerze o wspólnych sprawach, naszych rodzinach. Jola nigdy nie miała żadnych wrogów - mówił dopytywany przez przewodniczącego o to, czy Brzeska mogła się komuś narazić.

Pytany z kolei o śmierć kobiety powiedział: "dotknęło nas to". - Jolanta Brzeska była motorem naszego stowarzyszenia. Osobą, która bardzo dobrze poruszała się w przepisach prawa, choć nie była prawnikiem. Uważam, że w tamtym okresie Jola dotarła do pewnych dokumentów, które mogły skompromitować naszych przeciwników - mówił Baranek.

- Co to za dokumenty? - zapytał Jaki.

- Tego się już nie dowiemy - odpowiedział.

Podczas przesłuchania Baranek wspomniał o wypadku, któremu uległ w grudniu 2010 roku. - Doszło do zaczadzenia - powiedział. Wszystko wydarzyło się w wigilię, dlatego święta spędził w komorze hiperbarycznej.

- W tym dniu kąpałem się. Okazało się, że po pewnym czasie piecyk gazowy zgasł. Wyszedłem z wanny i straciłem przytomność. Jak później inspektor pożarnictwa sprawdzał instalację piecyka gazowego, okazało się, że jest sprawna. Nastąpiło zablokowane odpływu spalin z piecyka i to spowodowało zatrucie - opisywał.

Dodał, że pozostali członkowie jego rodziny też zostali zabrani do szpitala w celu przebadania. - Mój stan był najgorszy - powiedział świadek.

Baranek o zatruciu czadem TVN24

10.10 Rozpoczęło się przesłuchanie pierwszego świadka - Janusza Baranka, lokatora kamienicy przy Dahlbergha 5.

Baranek rozpoczął od swobodnego wystąpienia, w którym mówił o historii kamienicy. Przypomniał też, że decyzję reprywatyzacyjną w sprawie budynku podpisał Jakub R., były wiceszef nieistniejącego już Biura Gospodarki Nieruchomościami.

Jak mówił świadek, lokatorzy dowiedzieli się o reprywatyzacji ich kamienicy w styczniu 2007 roku, około godziny 22. Zawiadomienie miało być napisane na kartce a3 i wywieszone w budynku. - Grupa lokatorów udała się do administracji chcąc wyjaśnić całą sytuację - wspominał Baranek.

- Jedna z pań wyraziła współczucie lokatorom, że będą mieli do czynienia z Markiem M., który dał się poznać jako osoba bezwzględna, bezpardonowa (…) i źle traktująca urzędników, ale uspokoiła też lokatorów mówiąc, że miasto nadal jest właścicielem części nieruchomości - opisywał dalej świadek.

Mówił, że mieszkańcy szukali dalej pomocy na własną rękę. Poszli do urzędu dzielnicy, do urzędu miasta. Spotkali się z Jakubem R., który - jak wskazał Baranek - nie potrafił odpowiedzieć na większość ich pytań. - Jak rozumieć krótką pamięć wicedyrektora BGN, który nie pamiętał, jaką decyzję podpisywał trzy tygodnie wcześniej - skomentował lokator.

Dalej przypomniał, że mieszkańcy odbyli też spotkanie z samą prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. - Pojawił się na nim Paweł Terlecki, radny Prawa i Sprawiedliwości. Pani prezydent, gdy go zobaczyła, powiedziała: "ale zrobiliście sobie wejście, przecież mówiłam, że z PiS nie rozmawiam". Zażenowany radny opuścił salę - mówił Baranek.

- Lokatorzy pytali, co teraz z nimi będzie, bali się, że kamienicznik będzie chciał się ich pozbyć. Inni żądali wzruszenia decyzji [reprywatyzacyjnej - red.]. Jednak wyszli z gabinetu pani prezydent z niczym, zostali pozostawieni sami sobie - opisywał świadek.

Baranek wspomniał dalej, że po zwrocie budynku zaczął szukać informacji o Marku M. Natknął się na artykuł w prasie o włamaniu do mieszkania państwa Brzeskich z Nabielaka 9. - Nawiązałem kontakt z Jolantą Brzeską i zdobyłem od niej wiele niepokojących informacji - wskazał.

Przyznał też, że lokatorzy z Dahlbergha - po zwrocie budynku - podzielili się, choć do tej pory "byli jak jedna rodzina". - Jedni nawiązali współpracę ze stowarzyszeniem Jolanty Brzeskiej, inni nie dowierzali całej sytuacji, czekali na jej rozwój - mówił.

Baranek długo opowiadał też o nękaniu, jakiego wraz z rodziną i innymi lokatorami doświadczał będąc mieszkańcem kamienicy. Złożył w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. - Wskazałem, że podejmowane są uporczywe działania mające na celu zmuszenie nas do opuszczenia budynku - powiedział.

- Marek M. zakwaterował tam [w kamienicy przy Dahlbergha - red.] swojego młodego przyjaciela, aby swym zachowaniem uprzykrzał życie innym lokatorom. Ten organizował imprezy, często z alkoholem (…). Zorganizował nawet "tydzień piromana". Rozpalał ogniska, w których palił piankową kanapę, opony, wrzucał wszystko co ogień mógł strawić: drabinę, ławki, śmieci - wspominał.

Wśród innych niedogodności Baranek wyliczał też m.in.: brak oświetlenia czy przerwy w dostawie wody. Przypomniał, że lokatorzy zwrócili się do sanepidu z prośbą o interwencję i w obawie przed zagrożeniem epidemiologicznym. Na dachu pojawiło się bowiem dzikie siedlisko gołębi. - Całe czas w okresie jesiennym i zimowym woda przecieka przez dziurawy dach, miesza się z odchodami gołębi i zalewa lokale - mówił.

Baranek o złożeniu zawiadomienia do prokuratury TVN24

10.07 Przewodniczący komisji Patryk Jaki otworzył posiedzenie. Rozpoczął tradycyjnie - od sprawdzenia listy obecności wezwanych na posiedzenie stron i świadków. W charakterze stron stawili się: Marek M. i Przemysław Jaszke (obecni współwłaściciele nieruchomości) z pełnomocnikami - Tomaszem Delugą i Piotrem Jaszke.

Za miasto stołeczne Warszawa (miasto nadal jest właścicielem 4/12 części kamienicy) stawili się natomiast jego reprezentanci - mecenasi Zofia Gajewska i Bartosz Przeciechowski, a także dyrektor Biura Spraw Dekretowych Piotr Rodkiewicz.

Na wstępie pełnomocnik Marka M. złożył wniosek, aby jego klient nie musiał być obecny na sali podczas całego posiedzenia, ale tylko w chwili jego przesłuchania. Jest po przebytym zabiegu operacji przepukliny - wskazał i argumentował, że wielogodzinna pozycja siedząca z blizną pooperacyjną może być z powodów zdrowotnych niewskazana. Komisja wyraziła na to zgodę.

Komisja w sprawie Dahlbergha fot. Marcin Obara / PAP

Przedwojenna kamienica w prywatnym rękach

Dahlbergha 5 to przedwojenna kamienica położona niedaleko Lasku na Kole, między al. Prymasa Tysiąclecia, a al. Obrońców Grodna. Budynek (a w zasadzie jego część - 8/12) został przekazany w prywatne ręce w 2006 roku. Jednym z nowych właścicieli był i jest Marek M. - ten sam, który odzyskał kamienicę przy Nabielaka 9 czy Hożej 25a.

