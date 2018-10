Były mistrz świata w Polsce. Oddał hołd legendom boksu

Były bokserski mistrza świata David Haye przyleciał do Polski. W środę Brytyjczyk odwiedził między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego. Pięściarza zaprosiła Polska Fundacja Narodowa.

Wizytę zorganizowano z okazji obchodów stulecia niepodległości. Haye jest nowym ambasadorem projektu PFN - "100 x 100". Jak napisano w komunikacie, ma poznać nasz kraj pod względem historycznym i kulturowym, zwiedzi także Warszawę.

Celem odwiedzin jest też oddanie hołdu ojcom polskiego boksu - Feliksowi Stammowi oraz Tadeuszowi Pietrzykowskiemu, który boksował w obozie śmierci w Auschwitz, gdzie walczył za chleb, który następnie rozdawał swoim współwięźniom.

Haye odwiedził już między innymi Muzeum Powstania Warszawskiego. Był też na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie złożył kwiaty na nagrobku Stamma.

Jak zdradził, Polskę odwiedził dotąd tylko raz, dziewiętnaście lat temu. Właśnie wtedy, akurat podczas Turnieju im. Feliksa Stamma, stoczył swoją pierwszą międzynarodową walkę w wadze ciężkiej.

Starting my first trip to Poland since I was just 19 years old, paying tribute to the great Feliks Stamm, it was a tournament in his name which was the reason for my trip and first international contest at heavyweight all those years ago! @Fundacja_PFN #100x100 #poland pic.twitter.com/GTdJvZXTcy

— David Haye (@mrdavidhaye) 31 października 2018