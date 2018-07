Informacje

Zatrzymano byłego biegłego (zdjęcie ilustracyjne) fot. Shutterstock

Nieprawdziwe zaświadczenia?

Lekarz w lutym wyszedł z aresztu za kaucją. Teraz trafił tam znowu.

Śledztwo w sprawie wyłudzenia nieruchomości

- Wiesław Cz. został zatrzymany w dniu 11 lipca przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz wydziału do walki z korupcją Komendy Stołecznej Policji. W prokuraturze przedstawiono mu zarzuty popełnienia czterech przestępstw – powiedział w poniedziałek Łukasz Łapczyński z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.Dwa zarzuty dotyczą wystawienia poświadczających nieprawdę zaświadczeń o niezdolności do udziału w rozprawach sądowych. Kolejne dwa - wystawienia opinii, w której biegły stwierdził, że stan zdrowia osoby skazanej nie pozwala na odbycie przez nią kary więzienia.Wiesław Cz. nie przyznał się i odmówił składania wyjaśnień. Sąd aresztował go w ubiegły czwartek, ale śledczy dopiero w poniedziałek ujawnili tę informację.Do aresztu trafiła także kobieta, której były biegły wystawił zaświadczenie, mające ją uchronić przed więzieniem. Podejrzana się przyznała.

Według prokuratury były lekarz sądowy i biegły chirurg z listy Sądu Okręgowego w Warszawie jest pośrednio zamieszany w sprawę wyłudzeń nieruchomości. Śledztwo w tej sprawie trwa od kwietnia 2017 roku. Nieuczciwi przedsiębiorcy mieli udzielać pokrzywdzonym pożyczek w wysokości kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy pod zastaw nieruchomości, wartych wielokrotnie więcej. Umowy zabezpieczano wekslami w formie aktów notarialnych, a pożyczkobiorcy nie byli świadomi ich konsekwencji.Z akt sprawy wynika, że wierzyciele przejmowali mieszkania dłużników, doprowadzali do eksmisji, niektórych lokatorów mieli także zastraszać i utrudniać im korzystanie z lokali. Przejęte nieruchomości natychmiast były sprzedawane. W sprawie zarzuty w tej sprawie usłyszało kilkadziesiąt osób, w tym notariusz.To właśnie badając tę sprawę, śledczy trafili na wątek Wiesława Cz. Będąc lekarzem sądowym wydał w lutym 2016 roku opinię, że jeden z podejrzanych o wyłudzanie nieruchomości jest chory i nie może przebywać w zakładzie karnym. Za poświadczenie nieprawdy lekarz miał przyjąć 10 tys. zł łapówki.Wiesław Cz. do grudnia ubiegłego roku figurował na liście biegłych Sądu Okręgowego w Warszawie, później odmówiono mu ponownego wpisu na listę, bo nie uzyskał rekomendacji Okręgowej Izby Lekarskiej. W styczniu b.r. sąd rozwiązał z nim także umowę na wykonywanie czynności lekarza sądowego z powodu wątpliwości co do wiarygodności wydawanych przez niego zaświadczeń.Okręgowy Sąd Lekarski wielokrotnie prowadził sprawy dotyczące działalności biegłego chirurga. Trzy z nich zakończyły się skierowaniem wniosków o ukaranie.Wiesław Cz. został zatrzymany po raz pierwszy w lutym i trafił do aresztu. Wyszedł dwa miesiące później po wpłaceniu 100 tys. zł kaucji. Teraz trafił do aresztu ponownie. Grozi mu do 10 lat więzienia.

PAP/ran