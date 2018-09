Byli radni PO, znani samorządowcy. "Jedynki" na listach Wojciechowicza

Informacje

Prezentacja liderów list Wojciechowicza (I) Prezentacja liderów list Wojciechowicza (I) TVN24

Prezentacja liderów list Wojciechowicza (I) Prezentacja liderów list Wojciechowicza (II) Prezentacja liderów list Wojciechowicza (II) TVN24

Prezentacja liderów list Wojciechowicza (II) Prezentacja liderów list Wojciechowicza (III) Prezentacja liderów list Wojciechowicza (III) TVN24

Prezentacja liderów list Wojciechowicza (III) Prezentacja liderów list Wojciechowicza (IV) Prezentacja liderów list Wojciechowicza (IV) TVN24

Prezentacja liderów list Wojciechowicza (IV) Prezentacja liderów list Wojciechowicza (I) TVN24

Sztab wyborczy Jacka Wojciechowicza ogłosił w czwartek liderów list wyborczych do Rady Warszawy. Z pierwszych miejsc na listach wyborczych wystartuje między innymi troje radnych, którzy opuścili niedawno Platformę Obywatelską.

Na prezentacji jedynek nie pojawił się kandydat na prezydenta Warszawy Jacek Wojciechowicz. Jak tłumaczył Grzegorz Gruchalski ze sztabu wyborczego "Akcji Warszawa" przyczyną nieobecności polityka były względy rodzinne. - Z powodu poważnej choroby taty pan Wojciechowicz musiał jechać do szpitala - wyjaśnił.

- To fantastyczna ekipa, która będzie wsparciem dla Jacka Wojciechowicza, ale przede wszystkim będzie wsparciem dla mieszkańców" - podkreślił. Dodał też, że to właśnie mieszkańcy są najważniejsi, a nie interesy partyjne miasta.

Jedynki Wojciechowicza

Informacje Wycofali się z Bezpartyjnych, poparli Wojciechowicza Ochocka Wspólnota Samorządowa udzieliła poparcia Jackowi Wojciechowiczowi w wyborach na prezydenta Warszawy. - To jedyny kandydat, który jest wyrazisty i... WIĘCEJ »

Jedynką w pierwszym okręgu wyborczym (Ochota, Śródmieście) będzie Aleksandra Sheybal-Rostek. Była radna Platformy Obywatelskiej, która na początku września ogłosiła odejście z partii i poparcie dla Wojciechowicza. Pierwszy na liście okręgu drugiego (Praga Południe i Rembertów) jest Grzegorz Gruchalski, współpracownik Wojciechowicza z Instytutu Rozwoju Warszawy.

Liderem listy w okręgu trzecim (Mokotów) jest Marcin Rzońca, wieloletni radny miasta i były burmistrz Śródmieścia. Jedynką na Woli (okręg czwarty) jest Krzysztof Przepiórka. To jego debiut w samorządzie. Jest pułkownikiem Wojska Polskiego i współtwórcą jednostki GROM. Pierwszy na liście z okręgu piątego (Bielany i Żoliborz) jest Grzegorz Zawistowski wieloletni radny i były burmistrz Targówka. Aktualny wiceburmistrz Pragi Północ Marcin Iskra staruje jako jedynka w okręgu szóstym (Praga Północ i Białołęka). Od blisko 20 lat jest on związany z warszawskim samorządem.

Jacek Wojciechowicz jest jednocześnie kandydatem na prezydenta Warszawy i jedynką w okręgu siódmym (Rembertów, Wawer, Wesoła).

Były radny Platformy Lech Jaworski będzie pierwszy na liście w okręgu ósmym (Ursynów i Wilanów). Podczas prezentacji nawiązał do niedawnego odejścia z partii mówiąc, że liczy na kolejną kadencję w radzie miasta, ale tym razem bez obciążeń związanych z partyjną dyscypliną. - "Akcja Warszawa" to wspólna sprawa. Dla wszystkich, którzy chcą rozwoju tego miasta bez partyjniactwa i partyjnego sterowania - zaznaczył.

W okręgu dziewiątym (Bemowo, Ursus, Włochy) jedynką na liście będzie Izabela Chmielewska, która również opuściła PO. - Przyłączyłam się do Akcji Warszawa, bo jestem przekonana, że to nowa energia o ogromnym potencjale, której warto zaufać - powiedziała. Podkreśliła też, że do akcji przyłączają się kolejne osoby, nie tylko samorządowcy czy aktywiści, ale i mieszkańcy, "którzy mają dosyć wielkiej polityki ogólnokrajowej i ścierających się dwóch największych partii politycznych".

Poparcie dla Wojciechowicza

Przypomnijmy, że troje radnych postanowiło opuścić Platformę Obywatelską na początku września. Zadeklarowali oni wówczas poparcie dla Wojciechowicza, tłumacząc, że konieczne są radykalne kroki, "aby przeciwstawić się zagrożeniu, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie". Później swoje poparcie dla kandydata "Akcji Warszawa" ogłosiła też Krystyna Prońko, radna z klubu PO.

Na początku tego tygodnia do Wojciechowicza przyłączyli się też Grzegorz Wysocki i Krzysztof Kruk - dwaj wiceburmistrzowie Ochoty i członkowie Ochockiej Wspólnoty Samorządowej. Wcześniej angażowali się oni w kampanię Bezpartyjnych i wspierali kandydata na prezydenta Stanisława Antonika.

Były wiceprezydent miasta może też liczyć na wsparcie byłego wojewody Jacka Kozłowskiego, wiceburmistrza Ursusa Wiesława Krzemienia czy posła Stanisława Niesiołowskiego.



kk/ran