Informacje

1/4 15-latkowie weszli na zamarznięty staw fot. KRP II 2/4 15-latkowie weszli na zamarznięty staw fot. KRP II 3/4 15-latkowie weszli na zamarznięty staw fot. KRP II 4/4 15-latkowie weszli na zamarznięty staw fot. KRP II







Dwóch nastolatków weszło na zamarznięty staw przy Potoku Służewieckim. Powrót na brzeg okazał się niełatwy, bo lód zaczął pękać pod ich nogami. Na pomoc chłopakom ruszyli policjanci i strażacy.

Informacja o 15-latkach, którzy utknęli na zamarzniętym stawie dotarła najpierw do mokotowskich policjantów. Zgłoszenie otrzymali w poniedziałek około godziny 18.

"Przemarznięci, przemoczeni i wystraszeni"

- Chłopcy weszli na lód z przekonaniem, że ich utrzyma. W drodze powrotnej przekonali się jednak, że tak nie będzie. Lód zaczął trzeszczeć i pękać pod ich nogami - informuje Robert Koniuszy, oficer prasowy mokotowskiej policji.

Gdy funkcjonariusze dotarli na miejsce, chłopcy nadal byli uwięzieni na lodzie. - Policjanci nawiązali kontakt z wystraszonymi nastolatkami. Polecili im położyć się na powierzchni lodu, żeby rozłożyć ciężar ciała i cały czas z nimi rozmawiali, uspokajając ich - relacjonuje Koniuszy.

Policjanci wezwali strażaków. Byli jednak przygotowani na to, by natychmiast ruszyć do akcji, gdyby 15-latkowie zaczęli tonąć. - Zdjęli większość umundurowania, żeby wejść do wody i uratować chłopców, gdyby lód zaczął dalej pękać - zaznacza oficer prasowy.

Po kilku minutach nad Potok Służewiecki dotarła straż pożarna. Strażakom udało się bezpiecznie zdjąć nastolatków z lodu. - Gdyby nie szybka akcja służb ratowniczych, mogłoby się to zakończyć dramatycznie - mówi Koniuszy. I dodaje, że 15-latkowie wrócili do domu "przemarznięci, przemoczeni i wystraszeni".

Służby przestrzegają przed wchodzeniem na zamarznięte stawy, rzeki i jeziora. Przypominają, że to śmiertelnie niebezpieczne, bo lód na naturalnych zbiornikach wodnych nie wszędzie jest tej samej grubości. Należy o tym pamiętać zwłaszcza, gdy na zewnątrz panują dodatnie temperatury.

Jedna z czytelniczek przesłała do naszej redakcji film z ryzykownym spacerem po zamarzniętym jeziorku w Parku Skaryszewskim:



Niebezpieczne chodzenie po lodzie Kamila

kk