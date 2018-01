Była warszawska radna i posłanka PO rezygnuje z członkostwa w partii

Informacje

Ligia Krajewska fot. TVN24

Była wieloletnia radna Warszawy i posłanka Platformy Obywatelskiej Ligia Krajewska poinformowała, że rezygnuje z członkostwa w partii. Jest to reakcja na medialne doniesienia, z których wynika, że miała przywłaszczyć około 320 tysięcy złotych na szkodę jednej z warszawskich fundacji.



Portal Onet podał w sobotę, że Krajewska jest podejrzana o przywłaszczenie blisko 320 tysięcy złotych na szkodę - założonej przez siebie - Fundacji Szkoły Społecznej w Warszawie. "Według prokuratury - obciążała ją prywatnymi zakupami, a braki w kasie tuszowała fałszywymi fakturami" - donosi portal.

"Zemsta byłych członków zarządu"

Informacje Bartłomiej Misiewicz stracił prawo jazdy Były rzecznik Ministerstwa Obrony Narodowej 12 grudnia, w godzinach porannych, został zatrzymany przez policjantów na Wisłostradzie za przekroczenie... WIĘCEJ »

Krajewska przekonywała, że "to jest doniesienie z zemsty byłych i obecnych członków zarządu Fundacji, którzy w tej chwili mają sprawę karną w sądzie".Dopytywana, czy usłyszała już zarzuty, odparła: - Powiedzmy, że można tak uznać, chociaż nie jestem do końca przekonana. W tej chwili mam czas na odniesienie się do nich.

Była posłanka Platformy poinformowała również, że składa rezygnację z członkostwa w ugrupowaniu, bo - jak uzasadniła - działalność w fundacji, to okres "bardzo odległy" i miał miejsce przed jej aktywnością polityczną. - Nie chcę, żeby ktoś się musiał za mnie tłumaczyć. Ja się będę tłumaczyć sama za siebie. Wiem, co zrobiłam, a czego nie zrobiłam, dlatego nie zamierzam obciążać nikogo - oświadczyła Krajewska.



Według niej rezygnacja z członkostwa w PO, do czasu wyjaśnienia sprawy, jest "istotna", aby postępowanie było "przejrzyste". - Myślę, że to jest istotne. Nie chronię się nazwiskiem i imieniem - podkreśliła.

Krajewska działała w PO od 2001 roku. W latach 2006 - 2011 zasiadała w Radzie Warszawy,gdzie pełniła funkcję wiceprzewodniczącej. W wyborach w 2011 roku radę zostawiła na rzecz Sejmu, bo z list PO uzyskała mandat. Startowała też do Sejmu w 2015 roku, ale bezskutecznie.

CZYTAJ TAKŻE: Zarząd Platformy Obywatelskiej bez Hanny Gronkiewicz-Waltz:

Zarząd partii bez prezydent stolicy TVN24

PAP/kw/mnd/mtom/pm