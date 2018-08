Informacje

Grodziscy policjanci zatrzymali czterech młodych mężczyzn podejrzanych o przemoc wobec samotnie mieszkającego 66-latka oraz zabranie mu pieniędzy, telefonu i innych przedmiotów. Każdy usłyszał po dwa zarzuty, za które może grozić 12 lat więzienia.

"Kilkanaście dni temu grodziscy policjanci zostali poinformowani o zdarzeniu, podczas którego do domu mieszkańca gminy Baranów weszło w nocy kilku mężczyzn i zaatakowało go podczas snu. Jak ustalili mundurowi mężczyzna był przyduszany poduszką i krępowany taśmą klejącą, grożono mu śmiercią w razie niewydania pieniędzy" – poinformowała Komenda Stołeczna Policji. I dodała, że do podobnej sytuacji doszło również kilka dni wcześniej. Jak wyliczyli policjanci, w wyniku dwóch rozbojów 66-latek stracił około 500 złotych, telefon komórkowy oraz klucze.

Policjanci wytypowali i zatrzymali czterech młodych mężczyzn, mogących brać udział w obu zdarzeniach. To dwóch 19-latków, 21-latek i 22-latek.

Zatrzymanie, zarzuty, areszt

Jak informuje policja, młodzi mężczyźni zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty dokonania dwóch rozbojów. Sąd przychylił się do wniosków śledczych i zastosował wobec Patryka M., Kamila T., Marka M. i Jacka K. tymczasowe, trzymiesięczne areszty.

Za rozbój kodeks karny przewiduje karę nawet 12 lat więzienia.

mn/b