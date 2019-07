Był osłabiony i zainfekowany. Siedział na progu piekarni

Informacje

Znaleźli nietoperza w piekarni fot. Komenda Straży Miejskiej w Warszawie

Strażnicy miejscy zostali wezwani do piekarni. Na progu drzwi wejściowych siedział osłabiony nietoperz.

Zgłoszenie wpłynęło z jednego z lokali przy ulicy Brackiej około godziny siódmej rano we wtorek.

Osłabiony i zainfekowany

Po przybyciu strażników na miejsce, okazało się, że siedzący przy drzwiach wejściowych nietoperz jest osłabiony i zainfekowany pasożytami, które zagnieździły się w jego sierści. Po oczyszczeniu skóry został umieszczony w transporterze, w którym pracownicy Ekopatrolu przewieźli go do lecznicy Lasów Miejskich. Po wyleczeniu ma wrócić do środowiska naturalnego.

Jak podają strażnicy, specjaliści określili gatunek chorego ssaka. Zagubiony nietoperz to mroczek późny, objęty ścisłą ochroną gatunkową w Polsce. Występuje na terenie całego kraju, a w lecie kryje się na strychach, w szczelinach dachów i ścian. Rzadko spotykany jest w skrzynkach dla ptaków.

"Całe stado nietoperzy w mieszkaniu"

To nie pierwsza taka interwencja strażników z eko patrolu. W lipcu ubiegłego roku, nietoperz odwiedził naszego redakcyjnego kolegę. Zwierzak nie chciał opuścić jego pokoju, choć nasz reporter otworzył okno, żeby wypuścić ssaka. - Nie wyleciał. Przeniósł się na karnisz i wisiał głową w dół - opowiadał Andrzej Rejnson. Konieczna była interwencja strażników Ekopatrolu.

Jak ostatecznie potwierdził referat prasowy straży miejskiej, zwierzę zostało wypuszczone do środowiska naturalnego.

Z kolei w sierpniu ubiegłego roku, do jednego z mieszkań przy Smolnej wleciał nie jeden, ale całe stado nietoperzy. I w tym wypadku interweniował Ekopatrol.



Jak relacjonowali funkcjonariusze, po mieszkaniu latało całe stado pobudzonych ssaków. Z uwagi na zagrożenie pogryzieniem, wezwano straż pożarną, która przyniosła strażnikom miejskim stroje ochronne.

Ekopatrol przystąpił do odławiania fruwających zwierząt. W ciągu godziny połowę z fruwających zwierząt udało się schwytać, reszta wyleciała przez otwarte okna. Odłowione nietoperze zostały wypuszczone do środowiska naturalnego.

Na tvnwarszawa.pl pisaliśmy o też o innych interwencjach związanych ze zwierzętami:

Dziki na Białołęce Dziki na Białołęce Waldemar / Kontakt24

Dziki na Białołęce Dzik na pasach na Górczewskiej Dzik na pasach na Górczewskiej Jasiek 59 / Kontakt 24

Dzik na pasach na Górczewskiej Dziki na Bródnie Dziki na Bródnie Kontakt24

Dziki na Bródnie Dziki na Białołęce Waldemar / Kontakt24 ab/mp/pm