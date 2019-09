Informacje

1/6 Wypadek w Jabłonnie fot. Samuel/Kontakt24 2/6 Wypadek w Jabłonnie fot. Samuel/Kontakt24 3/6 Wypadek w Jabłonnie fot. Samuel/Kontakt24 4/6 Wypadek w Jabłonnie fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 5/6 Wypadek w Jabłonnie fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl 6/6 Wypadek w Jabłonnie fot. Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl











W Jabłonnie doszło do zderzenia dwóch samochodów. Jedna osoba trafiła do szpitala. Informację i zdjęcia otrzymaliśmy na Kontakt24.

Jak podała Justyna Stopińska z Komendy Powiatowej Policji w Legionowie, wypadek miał miejsce na skrzyżowaniu Zegrzyńskiej z Modlińską.

- Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 14.13 - mówiła policjantka. W zdarzeniu wzięły udział dostawczy bus i ciężarówka. - Ciężarówka jechała z Nowego Dworu Mazowieckiego do Legionowa, a drugi samochód z Warszawy do Nowego Dworu. Na skrzyżowaniu doszło do zderzenia – relacjonowała Stopińska.

Jak informowała policjantka, kierowca samochodu osobowego trafił do szpitala.

Korek

Reporter 24 Samuel, który przysłał nam zdjęcia informował, że na skrzyżowaniu od rana nie działa sygnalizacja świetlna.

Były utrudnienia w stronę Nowego Dworu Mazowieckiego. Korek miał długość ponad półtora kilometra.

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o kolizji w alei Prymasa Tysiąclecia:

Samochód na boku w alei Prymasa TysiącleciaLech Marcinczak / tvnwarszawa.pl



ab/b