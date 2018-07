Budynki liceum Hoffmanowej w ewidencji zabytków

Informacje

Budynki przy Emilii Plater wpisane do ewidencji Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

Wojewódzki konserwator wpisał dwa budynki przy Emilii Plater, w których mieściło się liceum im. Klementyny Hoffmanowej do ewidencji zabytków. Miasto planowało na tym terenie budowę dwóch wieżowców.



O decyzji Jakuba Lewickiego poinformowała "Gazeta Stołeczna". Konserwator wpisał dawny gmach liceum (dziś szkoła znajduje się przy Hożej) do wojewódzkiej ewidencji, a co za tym idzie - automatycznie znalazły się też w ewidencji warszawskiej.



Stołeczny konserwator w rozmowie z dziennikarzami gazety potwierdził, że do jego urzędu dotarł jedynie wstępny komunikat o założeniu karty ewidencyjnej. Michał Krasucki zapowiedział, że wystąpi o doprecyzowanie tej sprawy.

Budynki pod ochroną

Sporny plan

Wpis do ewidencji oznacza, że budynków po liceum nie będzie można przebudować ani rozebrać bez wiedzy konserwatora. Wszystkie plany remontowo-budowlane będą musiały zostać przez niego zaakceptowane. O zabudowie terenu po liceum Hoffmanowej mówi się od lat. Ratusz planował sprzedać działki prywatnym inwestorom i postawić tam dwa wysokościowce sięgające blisko 200 metrów. Chętnych jednak do tej pory nie było, bo na drodze inwestycji stał plan zagospodarowania przestrzennego, a raczej jego brak.

Przedmiotowe działki przy Emilii Plater znajdują się na terenie Śródmieścia Południowego, dla którego plan - w bardzo burzliwej atmosferze - rada miasta uchwaliła pod koniec ubiegłego roku. Jego zapisy pozwalały łącznie na budowę pięciu wieżowców w tamtej okolicy. Wobec takich zamiarów zdecydowanie oponowali mieszkańcy. Utrzymywali, że na terenie Śródmieścia Południowego powinna pojawić się zieleń i miejsca użyteczności publicznej dostępne dla lokalnej społeczności. Nie zaś wieżowce.



Protesty na nic się zdały. Projekt planu przyjęto - po około siedmiu latach przygotowań. Większość jego zapisów (w tym te dotyczące terenu po liceum) uchylił jednak kilka miesięcy później wojewoda mazowiecki. Zdzisław Sipiera wypomniał miastu, że wprowadzając do projektu planu liczne poprawki, nie przedstawiono go do publicznego wglądu między innymi przez mieszkańców.



Rada Warszawy odwołała się od decyzji wojewody do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

