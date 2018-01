Budują wiadukt na Woli i tunel na Ursynowie. Będą utrudnienia

Informacje

Budują obwodnicę na Ursynowie fot. pulawska-lubelska.pl



W najbliższy weekend utrudnienia czekają mieszkańców dwóch dzielnic - Ursynowa i Woli. W związku z budową Południowej Obwodnicy Warszawy i remontem linii obwodowej drogowcy przygotowali szereg objazdów. Pierwsze zmiany zostaną wprowadzone już w piątek w południe.

Informacje Nowa obwodnica z lotu ptaka. Zobacz wizualizację Choć Południowej Obwodnicy Warszawy jeszcze nie ma, już można zobaczyć z lotu ptaka, jak będzie przebiegała. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i... WIĘCEJ »

Około 12 utrudnienia rozpoczną się w rejonie Płaskowickiej na Ursynowie. Wzdłuż tej ulicy - od Pileckiego do Rosoła zostanie wytyczony plac budowy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy oraz wjazdy na niego.

Na tym etapie nie będzie zmian w ruchu kołowym na Płaskowickiej. Zamknięty zostanie za to parking pomiędzy Pileckiego a Stryjeńskich. Na ulicach poprzecznych wytyczone będą tymczasowe chodniki.



Inwestorem budowy Południowej Obwodnicy Warszawy (czyli drogi ekspresowej S2) jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Inwestycja obejmuje budowę trasy z dwoma jezdniami po trzy pasy ruchu i o długości 18,5 km na odcinku od węzła "Puławska" do węzła "Lubelska". Wybudowane zostaną m.in. tunel pod Ursynowem, most przez Wisłę i kilka węzłów drogowych. Planowany termin zakończenia to trzeci kwartał 2020 roku.

Prace kolejarzy, zamknięta Obozowa

W sobotę z kolei utrudnienia czekają mieszkańców Woli. Mniej więcej od północy (z piątku na sobotę) do poniedziałku (do 3.30) zamknięta dla ruchu będzie Obozowa - między Wawrzyszewską, a Prymasa Tysiąclecia.

Jadący od strony centrum będą mogą dojechać tylko do Wawrzyszewskiej i zawrócić przed placem budowy. Natomiast jadący od strony Bemowa muszą skręcić, w prawo lub w lewo, w aleję Prymasa Tysiąclecia. Objazd został poprowadzony ulicami Młynarską i Wolską do alei Prymasa Tysiąclecia.



Utrzymane zostanie przejście dla pieszych, choć możliwe będą czasowe zamknięcia chodnika. Utrudnienia związane są z wykonaniem konstrukcji wiaduktu. Podobne utrudnienia będą wprowadzone w weekend 3-5 lutego.



Utrudnienia na Obozowej są związane z remontem linii kolejowej numer 20, czyli linii obwodowej z Dworca Zachodniego do Gdańskiego (m.in. wzdłuż alei Prymasa Tysiąclecia). Kolejarze w ramach tego remontu wybudują nowe wiadukty nad Kasprzaka. Z tego powodu obydwie jezdnie pomiędzy Bema a aleją Prymasa Tysiąclecia będą zwężone.

1/4 Zmiany na Obozowej fot. Infoulice 2/4 Zmiany na Obozowej fot. Infoulice 3/4 Zmiany na Obozowej fot. Infoulice 4/4 Zmiany na Obozowej fot. Infoulice







Obozowa bez tramwajów

Na utrudnienia muszą przygotować się pasażerowie komunikacji. Tramwaje w sobotę i w niedzielę nie będą kursowały przez Obozową i zostaną skierowane na objazdy:

- 20: BOERNEROWO - gen. R. Kaliskiego - Dywizjonu 303 - KOŁO,

- 23: CZYNSZOWA - (…) - al. "Solidarności" - Wolska - CM. WOLSKI,

- 24: GOCŁAWEK - (…) - al. "Solidarności" - Wolska - Powstańców Śląskich - NOWE BEMOWO,

- 35: WYŚCIGI - (…) – Powstańców Śląskich - Radiowa - Dywizjonu 303 - KOŁO.



Swoje trasy zmienią również autobusy linii nocnych N45 i N95, które pojadą objazdem ulicami: Skierniewicka -Wolska - al. Prymasa Tysiąclecia.

Zastępcze autobusy

Uruchomione zostaną za to trzy autobusowe linie zastępcze: Z-3, Z-4 i ZN5. Pojadą następującymi trasami:



- Z–3: WAWRZYSZEWSKA - Obozowa - Młynarska - Wolska - al. "Solidarności" - Okopowa - OKOPOWA,

- Z–4: NOWE BEMOWO - Powstańców Śląskich - Radiowa - Dywizjonu 303 - Obozowa - al. Prymasa Tysiąclecia - Wolska - OS. WOLSKA (powrót: Wolska - Elekcyjna - Górczewska - al. Prymasa Tysiąclecia - Obozowa…),

- ZN5 (linia nocna): WAWRZYSZEWSKA - Obozowa - Płocka - Wolska - PŁOCKA - Wolska - Młynarska - Obozowa - WAWRZYSZEWSKA.



Drogowcy informują, że w poniedziałek nad ranem sytuacja wróci do normy i nie będzie już utrudnień.

Ostatnio pokazywaliśmy wizualizację Południowej Obwodnicy Warszawy. Sprawdź jak będzie przebiegać nowa trasa:

kw/b