Budują tunel POW. Na rok zamkną ważne połączenie

Informacje

Budowa tunelu POW wkracza w kolejny etap fot. www.pulawska-lubelska.pl



Od piątku mieszkańców Ursynowa czekają zmiany w organizacji ruchu. Przez najbliższy rok zamknięta będzie połączenie ulicy Braci Wagów z Płaskowickiej. Jej wyłączenie jest spowodowane kolejnym etapem budowy tunelu Południowej Obwodnicy Warszawy.

Ursynowski odcinek budowy obwodnicy jest najkrótszy. Ma 4,6 kilometra. Biegnie od Przyczółkowej do węzła Puławska, gdzie POW połączy się z trasą S2. To najbardziej skomplikowana część inwestycji - drogowcy budują tu tunel.

21 września o godz. 20 prace wkroczą na kolejny etap. Z Braci Wagów będzie można wyjechać tylko na Belgradzką. Do Płaskowickiej kierowcy będą mogli dojechać Stryjeńskich, aleją Komisji Edukacji Narodowej lub Rosoła. Tak będzie przez około rok. Na odcinku od Pileckiego do alei KEN jezdnia Płaskowickiej została zwężona.

Objazd zamkniętej ulicy Braci Wagów fot. Urząd Miasta

Dronem nad budową

Kilka dni temu pokazywaliśmy czytelnikom, jak z lotu ptaka wygląda budowa tunelu POW na Ursynowie. Szczegóły toczących się tam prac zdradził nam rzecznik firmy Astaldi, wykonawcy tego odcinka.

- Od strony węzła Puławska widać z góry, że są już elementy przygotowane pod drogę technologiczną. W najbliższym czasie na całej długości Ursynowa sprzęt budowlany będzie poruszać się po wydzielonym terenie. Dzięki temu maszyny nie będą obciążać ursynowskich dróg - deklarował Mateusz Witczyński.

Przy siedzibie straży pożarnej widoczne już były pierwsze części stropu przyszłego tunelu S2.

- To oznacza, że w tym miejscu wykonano już wszystkie ściany szczelinowe tunelu. Dalej na wschód widać, że na całej długości tunelu prowadzone są prace związane z budową ścian szczelinowych. Plac budowy Południowej Obwodnicy jest największym producentem ścian szczelinowych w Polsce. Od otrzymania Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej w marcu 2018 roku wykonano ich prawie 70 tysięcy metrów kwadratowych. Jest to niemal połowa wszystkich ścian tunelu S2, które muszą zostać wykonane. W związku z tym konieczne jest zamknięcie ulicy Braci Wagów, aby otworzyć kolejny front dla maszyn wykonujących tunel - tłumaczył Witczyński.

Jednocześnie wykonawca zadania A rozpoczął ostatnią fazę prac nad wykonaniem zjazdu z trasy S2. To powinno ograniczyć negatywny wpływ wprowadzonych zmian na ursynowskie korki. Astaldi informowało, że zamknięcie ulicy Braci Wagów potrwa około 12 miesięcy. - To i tak krócej niż przewiduje umowa, bo mogliśmy zamknąć tę ulicę już w marcu, ale część prac udało się wykonać bez utrudniania życia mieszkańcom - zastrzegł Witczyński.

>>CZYTAJ WIĘCEJ O TYM, CO DZIEJE SIĘ NA BUDOWIE POW<<

Tunel pod metrem

Przyszły tunel będzie miał około 2300 metrów. Zacznie się na wysokości ulicy Indiry Gandhi a skończy za Nowoursynowską. Kierowcy będą przejeżdżać pod istniejącym tunelem metra. Budowniczowie POW - w najgłębszym miejscu - pracują 34 metrów poniżej poziomu gruntu. Według prognoz ma przez niego przejeżdżać 120 tysięcy samochodów na dobę, w tym 10 tysięcy ciężarowych.

Przypomnijmy, że budowa POW podzielona jest na trzy odcinki. Najdłuższy jest ten oznaczony literką C - ciągnący się od Trasy Lubelskiej do Wału Miedzeszyńskiego ma 7,5 kilometra. Odcinek B - z mostem na Wiśle - prowadzi od Wału Miedzeszyńskiego do ulicy Przyczółkowej i liczy 6,5 kilometra.

Planowany termin oddania inwestycji to trzeci kwartał 2020 roku.

kk/b