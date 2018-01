Budują obwodnicę na Ursynowie. Likwidują parking na kilkaset miejsc

Informacje

Rusza budowa POW na Ursynowie Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl



Rusza budowa Południowej Obwodnicy Warszawy. Drogowcy wycinają drzewa, stawiają płoty i - co dla mieszkańców najgorsze - likwidują setki miejsc parkingowych.

Pod koniec roku wojewoda mazowiecki wydał pierwszą decyzję pozwalającą na rozpoczęcia prac w rejonie Południowej Obwodnicy Warszawy.

Decyzja jest jednym z etapów budowy trasy ekspresowej S2 między Puławską a planowanym węzłem Lubelska na odcinku przebiegającym przez Ursynów. Roboty będą wykonywane w rejonie skrzyżowania ulic Płaskowickiej i alei Komisji Edukacji Narodowej.

Zostanie tylko sto miejsc

Na początku stycznia wykonawca - firma Astaldi - rozpoczął przygotowania do budowy i to, czego mieszkańcy obawiali się najbardziej, stało się faktem.

Na osiedlu Kazury znika kilkaset miejsc parkingowych. Termin do przeparkowania samochodów minął w poniedziałek 15 stycznia. - Od 2015 roku mówiliśmy o tym, że wszystko, co będzie w pasie, w którym powstanie tunel, będzie musiało być usunięte - przypomina Mateusz Witczyński, rzecznik Astaldi.

- Jednak w związku z tym, że osiedle Kazury jest w specyficznej sytuacji, ponieważ jest tam mało miejsc parkingowych, na własny koszt, na Pileckiego przygotowaliśmy parking na sto miejsc, w tym dziesięć dla osób niepełnosprawnych - dodaje Witczyński.

Plac będzie dostępny dla wszystkich, jednak mieszkańców to nie zadowala. Szacują, że zniknie około 370 legalnych miejsc. Ale wielu kierowców parkowało na Kazury nielegalnie. Gdyby podsumować, wyszłoby około pół tysiąca miejsc.

- Jakiś czas temu Zarząd Dróg Miejskich zlikwidował społeczny parking przy Stryjeńskich. Teraz rośnie tam trawa. Zwróciliśmy się o ponownie udostępnienie tego terenu pod miejsca dla samochodów - mówi Robert Kempa, burmistrz Ursynowa.

1/6 Rusza budowa POW na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 2/6 Rusza budowa POW na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 3/6 Rusza budowa POW na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 4/6 Rusza budowa POW na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 5/6 Rusza budowa POW na Ursynowie 6/6 Rusza budowa POW na Ursynowie fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl











Nowe przystanki, wycinka

Na Ursynowie pojawiają się nowe chodniki i przystanki autobusowe dla linii, które zmieniły trasy w związku z budową POW oraz likwidacją pętli Natolin, gdzie ma zostać przeniesiony bazarek Na Dołku. Autobusy będą zatrzymywały się na Płaskowickiej w kierunku alei KEN, w okolicy Cynamonowej. Z kolei zatoka autobusowa ma powstać w miejscu dzisiejszego przystanku Natolin Północny 14.

Rozpoczęła się wycinka drzew rosnących w miejscu przyszłego tunelu.

Południowa Obwodnica Warszawy to droga ekspresowa, która przebiegnie przez Ursynów, Wilanów i Wawer. Umożliwi powiązanie dróg krajowych w kierunku Terespola, Lublina, Krakowa czy Wrocławia oraz połączenie z Trasą Armii Krajowej, co ułatwi dojazd do Gdańska czy Białegostoku.

Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl, w ursynowskim tunelu nie będzie filtrów spalin, o które walczyli mieszkańcy i lokalne stowarzyszenia. Ci argumentowali, że od najbliższych bloków budowaną trasę dzielić będzie jedynie 110 metrów. Wskazywali, że w odległości 700 metrów powstaje Szpital Południowy, a od lat w okolicy działa też Centrum Onkologii:

kz/b