Na Bemowie wprowadzono pierwsze utrudnienia związane z budową metra i… kierowcy już utknęli w korku. – Nie wyobrażam sobie, jak to będzie wygadało w poniedziałkowym szczycie – komentuje nasz reporter.

Wkrótce na Bemowie rozpocznie się budowa metra, co oznacza początek utrudnień dla mieszkańców. Na pierwszy ogień poszła Górczewska, na której zmiany wprowadzono już w piątek wieczorem.

Efekt widoczny był już w sobotę rano.

Sznur samochodów

Nasz reporter – Artur Węgrzynowicz - obserwował sytuację ze skrzyżowania Powstańców Śląskich z Górczewską.

- Patrząc wzdłuż Górczewskiej w kierunku centrum widzę bardzo gęsty sznur samochodów, które poruszają się bardzo wolno – opisał.

- Utrudnienia są tak bardzo duże mimo soboty. Nie wyobrażam sobie, jak sytuacja będzie wygadała w poniedziałkowym szczycie – dodał.

Zmiany na Górczewskiej

Stacja Ulrychów powstanie pod Górczewską na wysokości centrum handlowego. Na ten czas południowa jezdnia ulicy (w stronę centrum) zostanie wyłączona z ruchu na odcinku od zjazdu na ślimak prowadzący do Wola Parku do Białowiejskiej.

Wyjazd z centrum handlowego będzie odbywał się jezdnią północną (w kierunku Bemowa). Tą jezdnią w obydwu kierunkach będą poruszały się wyłącznie pojazdy komunikacji miejskiej, taksówki, służby miejskie, posiadacze karty parkingowej wydawanej osobom z niepełnosprawnościami. Przystanek autobusowy w kierunku centrum, znajdujący się obecnie na wysokości ul. Białowiejskiej, zostanie przesunięty bliżej ulicy Przanowskiego.

Wprowadzane zmiany w ruchu będą dotyczyły także ulic poprzecznych do Górczewskiej. Jak pdoaje ratusz ulice Białowiejska, Szańcowa, W. Przanowskiego, Mroczna i T. Krępowieckiego będą miały połączenie z południową jezdnią Górczewskiej (na południowej jezdni ul. Górczewskiej, pomiędzy ulicami Białowiejską a Krępowieckiego, będą obowiązywały dwa kierunki ruchu), ale wyjazd z tego obszaru będzie możliwy jedynie przez ul. T. Krępowieckiego do Jana Olbrachta. Wynika to z ograniczenia ul. Górczewskiej, z jednej strony przez plac budowy stacji "Ulrychów", a z drugiej "Księcia Janusza.

1/5 Utrudnienia na Górczewskiej fot. Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl









kz/r