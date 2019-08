Informacje

Drogowcy rozpoczęli remont zniszczonego chodnika w alei Wojska Polskiego. Między jezdniami powstanie też aleja spacerowa, o którą mieszkańcy postarali się w ramach budżetu obywatelskiego.

Na nowy chodnik mieszkańcy Żoliborza czekali z niecierpliwością. Jak przyznają sami drogowcy, był stary i zniszczony. O remont apelowały też władze dzielnicy.

O starcie wyczekiwanych prac Zarząd Dróg Miejskich poinformował w piątek, 2 sierpnia. Dotychczasowy trotuar zostanie wymieniony na odcinku od placu Grunwaldzkiego do placu Inwalidów. Prace obejmą jego fragmenty po obu stronach ulicy. W sumie powstanie prawie sześć tysięcy metrów kwadratowych nowego chodnika. Ma być gotowy do końca września.

Jak zaznacza ZDM, nowe betonowe płyty będą nie tylko estetyczne, ale i ekologiczne. Mają bowiem przyczynić się do polepszenia jakości powietrza w okolicy i pochłaniać smog. Drogowcy zapowiadali ich stosowanie wiosną tego roku, planując ich wykorzystanie między innymi podczas remontów chodników na ulicach Czecha, Sejmikowej, Zawodzie, w alei Lotników i alei Solidarności.

Beton, z którego są wykonane ma właściwości fotokatalityczne. "Technologia ta polega na wykorzystaniu cementu z dodatkiem nanometrycznego dwutlenku tytanu. Dzięki promieniom słonecznym dochodzi na jego powierzchni do redukcji szkodliwych dla ludzi związków (m.in. dwutlenku azotu), które znajdują się w miejskim powietrzu. Związki te są rozkładane na nieszkodliwe, podobne do stosowanych przy nawożeniu roślin i następnie wraz z wodą deszczową odprowadzane są do gleby" - tłumaczył ZDM.

Aleja spacerowa

W pasie zieleni między jezdniami alei Wojska Polskiego powstanie przy okazji aleja spacerowa, wykonana z nawierzchni mineralnej. Wzdłuż niej ustawionych zostanie 21 ławek, kosze na śmieci i siedem koszy na psie odchody. W miejscach, gdzie przetnie się ona z poprzecznymi uliczkami, powstaną przejścia dla pieszych.

Mieszkańcy wybrali ten projekt w ramach budżetu obywatelskiego. Projekt miał być realizowany w 2017 roku, ale - jak tłumaczyli wówczas drogowcy - został przesunięty "z uwagi na niesprzyjające warunki pogodowe i przedłużające się uzgodnienia".

Toczące się obecnie prace są ostatnim etapem modernizacji żoliborskiej arterii. Dotychczas drogowcy zdążyli już wymienić nawierzchnię i oświetlenie. Przejścia dla pieszych zostały doświetlone, a wzdłuż ulicy zamontowano 58 pastorałów.

