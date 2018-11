Budowa POW zbliża się do półmetka. Drogowcy podsumowali postępy

Informacje

Blisko połowa zaplanowanych prac na budowie Południowej Obwodnicy Warszawy została już wykonana. Jak zapewnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, całość będzie gotowa do sierpnia 2020 roku. W środę drogowcy podsumowali postępy prac.

Budowa POW podzielona jest na trzy odcinki. Najdłuższy jest ten oznaczony literką C - ciągnie się od Trasy Lubelskiej do Wału Miedzeszyńskiego i ma 7,5 kilometra.

Odcinek B - z mostem na Wiśle - jest o kilometr krótszy. Prowadzi od Wału Miedzeszyńskiego do ulicy Przyczółkowej.

Najkrótszy (4,6 km), za to zdecydowanie najbardziej skomplikowany w konstrukcji, jest odcinek A. To z powodu budowy tunelu na Ursynowie, który na dodatek będzie przechodził pod tunelem metra.

Ten fragment POW będzie wiódł od Przyczółkowej do węzła Puławska, gdzie droga połączy się z istniejącą już S2.

Niemal 50 procent

Prace na wszystkich odcinkach rozpoczęły się w 2017 roku, choć w różnych miesiącach.

Na odcinku A w marcu, na odcinku B w trzech etapach - w czerwcu, sierpniu i listopadzie, zaś na odcinku C w październiku.

- Zaawansowanie robót na wszystkich trzech zadaniach sięga już niemal 50 procent realizacji inwestycji - informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka GDDKiA. I dodaje, że termin zakończenia prac nie uległ zmianie i zgodnie z umową, stanie się to w sierpniu 2020 roku.

Dziewięć wiaduktów

Na Ursynowie odcinek POW z dwoma węzłami drogowymi - Ursynów Zachód i Ursynów Wschód buduje firma Astaldi. Droga będzie miała po 14,5 metra szerokości w każdą ze stron. Przewidziane są po trzy pasy ruchu i pas awaryjny o szerokości około 3,75 metra. Na tym odcinku będzie dziewięć wiaduktów.

W ursynowskiej części POW powstaje też ponad dwukilometrowy tunel, który będzie przechodził pod pierwszą linią metra. To najdłuższym taki obiekt w Polsce. Pod powierzchnię będzie wchodzić między ulicami Indiry Gandhi a Pileckiego, kierowcy wyjadą z niego na skarpie za Nowoursynowską.

Zadanie A zostało zrealizowane już w 49 procentach. - Wykonano około 70 procent ścian szczelinowych tunelu i około 30 procent stropów - informuje Małgorzata Tarnowska, rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA. I dodaje, że zakończyła się też budowa przyczółków (podpór wiaduktów - red.) przy Ledóchowskiej i Rzeczpospolitej.

Tak budowa tego odcinka wyglądała we wrześniu:

46 procent odcinka B

Za Ursynowem droga poprowadzi południową częścią Wilanowa z wiaduktami nad ulicą Ledóchowskiej i aleją Rzeczypospolitej (przedłużenie tych dwóch ulic za trasę S2 na południe, w stronę Konstancina, jest na razie w planach) do węzła Przyczółkowa, gdzie będzie można zjechać z trasy w stronę Konstancina-Jeziorny lub Wilanowa. To w tym miejscu zaczyna się odcinek B budowy prowadzący przez nowy most na Wiśle do Wału Miedzeszyńskiego.

Za tę część inwestycji odpowiedzialne jest konsorcjum Gϋlermak i Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów z Mińska Mazowieckiego. Projekt POW zakłada tu, oprócz węzła Przyczółkowa, budowę drugiego, którym zjedziemy na Wał Miedzeszyński. Na tym odcinku droga będzie dwujezdniowa (po 14 metrów), z czterema pasami w każdym kierunku. Nie będzie tu pasów awaryjnych. Przewidziano też budowę siedmiu wiaduktów, trzech kładek pieszo-rowerowych, dwóch przejść dla zwierząt i sześciu przepustów (mogą nimi przepływać cieki wodne, wykonawca może też w nich umieścić urządzenia techniczne w nasypie drogi - red.). Most biegnący przez Wisłę będzie się składał z dwóch niezależnych obiektów pod każdą z jedni.

W tej części inwestycji GDDKiA ocenia stan zaawansowania prac na około 46 procent. - Na czterech wiaduktach: nad Czerniakowską bis, Sytą, nad trasą lokalną w Wilanowie, oraz trasą S2 i łącznicą Ł4 zakończyła się budowa ustrojów nośnych - mówi Tarnowska. Po stronie Wawra budowlańcy zabetonowali już 8 przęseł mostu. Do betonowania przygotowane są też ustroje nośne na węzłach Przyczółkowa i Wał Miedzeszyński. - Bardzo zaawansowane są również roboty związane z budową przepustów - dodaje rzeczniczka.

43 procent odcinka C

Odcinek C między Wałem Miedzeszyńskim a węzłem Lubelska buduje WARBUD S.A. Biegnie on przez łąki i pola, a następnie w wannie szczelnej, czyli tunelu bez sufitu (pod Patriotów i linią kolejową). Później droga wchodzi na tereny leśne, gdzie znajdują się estakady nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Na końcu znajduje się węzeł Lubelska, który ma połączyć S2 z planowaną autostradą A2 i trasą S17.

Na tym odcinku powstanie węzeł Patriotów i 10 wiaduktów. Droga będzie miała dwie jezdnie z trzema pasami ruchu i pasami awaryjnymi. W sumie w obu kierunkach będzie miała szerokość 13 metrów.

W tym miejscu roboty rozpoczęły się najpóźniej (w październiku ubiegłego roku), a ich postęp oceniany jest na 43 procent. Jak przekazuje GDDKiA, na trzech wiaduktach przy Mozaikowej, Zabawnej i Izbickiej gotowe są ustroje nośne i kapy chodnikowe (wyniesione pobocza - red.).

Rozpoczęły się prace przy budowie konstrukcji najazdowych. Wykonawca przygotował też do betonowania konstrukcje nośne jednego z wiaduktów w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Wykonawca prowadzi też roboty związane z budową wanny szczelnej, która będzie biegła pod Patriotów i linią kolejową.

W marcu podejrzeliśmy z powietrza jak wygląda budowa odcinków B i C:

