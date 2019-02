Budowa obwodnicy z lotu ptaka. Tunel na Ursynowie i most w Wawrze

Informacje

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pokazała filmy z budowy dwóch odcinków Południowej Obwodnicy Warszawy - z Wawra i Ursynowa.

Budowa POW podzielona jest na trzy odcinki. Najdłuższy jest ten oznaczony literką C - ciągnie się od Trasy Lubelskiej do Wału Miedzeszyńskiego i ma 7,5 kilometra. Odcinek B - z mostem na Wiśle - jest o kilometr krótszy. Prowadzi od Wału Miedzeszyńskiego do ulicy Przyczółkowej. Najkrótszy (4,6 km), za to zdecydowanie najbardziej skomplikowany w konstrukcji, jest odcinek A. To z powodu budowy tunelu na Ursynowie, który na dodatek będzie przechodził pod tunelem metra. Ten fragment POW będzie wiódł od Przyczółkowej do węzła Puławska, gdzie droga połączy się z istniejącą już S2.

Prace na wszystkich odcinkach rozpoczęły się w 2017 roku, choć w różnych miesiącach. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad pochwaliła się właśnie postępami z budowy.

Most w Wawrze

Pierwszy film pokazuje postęp na odcinku C - między Wałem Miedzeszyńskim a węzłem Lubelska buduje WARBUD S.A. Droga biegnie przez łąki i pola, a następnie w wannie szczelnej, czyli tunelu bez sufitu (pod Patriotów i linią kolejową). Później droga wchodzi na tereny leśne, gdzie znajdują się estakady nad Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Na końcu znajduje się węzeł Lubelska, który ma połączyć S2 z planowaną autostradą A2 i trasą S17.

Na tym odcinku powstanie węzeł Patriotów i 10 wiaduktów. Droga będzie miała dwie jezdnie z trzema pasami ruchu i pasami awaryjnymi. W sumie w obu kierunkach będzie miała szerokość 13 metrów.

Na filmie widzimy postępy w budowie mostu głównego – po stronie Wawra, w kierunku Wału Miedzeszyńskiego. Z kolei na stronie GDDKiA czytamy, że w lutym wykonawca tego odcinka budował kanalizację na Patriotów. Tam też – w tym samym czasie powstał kanał technologiczny.

Z kolei na Izbeckiej przebudowano sieci wodociągowe, a na Arniki pracowano nad przebudową sieci energetycznej.

Tunel na Ursynowie

Drugi film pokazuje postępy prac na Ursynowie – dokładnie z rejonu ulic Pileckiego i Stryjeńskich, gdzie powstaje tunel.

Na Ursynowie odcinek POW z dwoma węzłami drogowymi - Ursynów Zachód i Ursynów Wschód buduje firma Astaldi. Droga będzie miała po 14,5 metra szerokości w każdą ze stron. Przewidziane są po trzy pasy ruchu i pas awaryjny o szerokości około 3,75 metra. Na tym odcinku będzie dziewięć wiaduktów.

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w czwartek w związku z budową wodociągu na Płaskowickiej wprowadzono czasową organizację ruchu. Na Płaskowickiej wyłączony z ruchu jest pas wydzielony do skrętu w prawo (w Stryjeńskich) oraz przejście dla pieszych po zachodniej stronie Płaskowickiej.

Z kolei na stronie GDDKiA czytamy, że na początku lutego wykonawca skupił się nad skontrolowaniem znaków Tymczasowej Organizacji Ruchu, robotach odwodnieniowych oraz budowie kanalizacji.

