- Budowa II linii metra idzie zgodnie z planem - podkreśliła w czwartek prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na Woli składana jest już tarcza do drążenia tuneli i niebawem rozpocznie się budowa podziemnego szlaku w stronę ronda Daszyńskiego. Będą trzy nowe stacje i prawie 3,5 kilometry trasy.





Obecnie trwa budowa dwóch nowych odcinków drugiej linii metra na zachód i północny-wschód, czyli trzech stacji na Woli i trzech na Targówku. Na placu budowy na wysokości stacji przy ulicy Księcia Janusza na Woli montowana jest tarcza TBM Krystyna, która na początku lutego rozpocznie budowę tunelu w kierunku stacji Rondo Daszyńskiego. Tarcza będzie drążyła tunel w gruncie i równocześnie montowała betonową obudowę. Miesiąc po Krystynie ruszy druga tarcza, Maria, która wydrąży drugi, równoległy tunel.

W czwartek na terenie budowy stacji przy ulicy Księcia Janusza prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, wiceprezydent Renata Kaznowska, burmistrz dzielnicy Wola Krzysztof Strzałkowski, prezes warszawskiego metra Jerzy Lejk oraz przedstawiciel wykonawcy prac, firmy Gulermak Krzysztof Piasecki spotkali się z dziennikarzami.

Krystyna ruszy w lutym

Jerzy Lejk poinformował, że tarcza Krystyna ma ruszyć w pierwszych dwóch tygodniach lutego. - Te prace będą toczyły się do końca 2018 roku. Wtedy też sukcesywnie będą postępowały prace związane z wyposażaniem tunelu - podkreślił. Pytany, kiedy można spodziewać się minimalizacji utrudnień dla okolicznych mieszkańców, powiedział, że wiosną tego roku "będą podejmowane decyzje o udostępnianiu elementów ulic, tak, żeby schodzić z tych głównych utrudnień".

Według Gronkiewicz-Waltz "wszystko idzie zgodnie z planem". - Tunele we wschodniej części Warszawy, na Pradze, są już praktycznie skończone, w tej chwili zostało tam już kładzenie torowiska i wyposażanie tuneli od strony wewnętrznej - podkreśliła. Jak dodała, pracy po stronie Woli zostało "jeszcze trochę". - Myślę, że w roku 2019 będzie zakończona i jedna i druga część budowy - zaznaczyła.

Renata Kaznowska podkreśliła, że wszystko nie tylko idzie zgodnie z planem, ale wręcz ten plan jest "troszeczkę wyprzedzany". - Jesteśmy w harmonogramie przed czasem i tutaj, i na wschodnim odcinku. Trzymamy kciuki, bo inwestycja idzie naprawdę znakomicie - oświadczyła.

Kiedy ruszy tarcza Krystyna? - 10 lutego rozpocznie swój rozruch techniczny, tak by w połowie lutego rozpocząć drążenie tuneli do ronda Daszyńskiego. Najbardziej uciążliwe prace dla mieszkańców mamy za sobą - był to etap prac naziemnych i budowy ścian szczelinowych. Prace trwały od 6 do 22, tarcza będzie pracowała oczywiście pod ziemię, więc uciążliwości będą mniejsze - zapowiadał Bartosz Sawicki, rzecznik firmy Gulemark. - Wszystkie idzie zgodnie z kontraktem - podsumował.

Budowa za miliardy

Warszawskie metro składa się obecnie z dwóch linii. Druga linia została otwarta w 2015 roku, przy wsparciu finansowym Unii w wysokości 776 mln euro. W styczniu 2017 roku Unia Europejska zainwestowała również 432 miliony euro w drugi etap prac na drugiej linii.

Inwestycja dotycząca II linii metra jest zlokalizowana w dzielnicach Wola i Bemowo (odcinek zachodni) oraz Targówek (odcinek wschodnio-północny). Obejmuje budowę trzech stacji na odcinku wschodnio-północnym, dwóch na odcinku zachodnim i zakup 17 pociągów. Jej całkowita wartość to ponad 3,5 miliarda złotych. Niemal 2 miliardy to dotacja unijna.

Pierwszą linią metra, która w całości działa od października 2008 roku, dziennie jeździ około 500 tysięcy pasażerów. Pociągi na drugiej linii metra rozpoczęły kursowanie w marcu 2015 roku i dziś przewożą ponad 140 tysięcy pasażerów dziennie.

PAP/kw/b