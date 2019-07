Budowa metra, remonty dróg i torów. Utrudnienia w kilku dzielnicach

Informacje

Remonty na początku lipca fot. UM

Już od czwartku kierowcy muszą się liczyć ze zmianami i utrudnieniami w ruchu w kilku dzielnicach. Wszystko z powodu budowy metra, modernizacji torowisk czy remontu jezdni.

Wykonawca II linii metra około godziny 14 w piątek otworzy skrzyżowanie ulic Figara, Codziennej, Rolanda i Spójni, a na swoją podstawową trasę wrócą autobusy linii 512. Zamknięta pozostanie jednak ulica Figara, pod którą powstaje stacja podziemnej kolejki.

Prace na drogach

Na wolski odcinku budowy podziemnej kolejki także będą zmiany.autobusy będą kursowały po ulicy Górczewskiej przy skrzyżowaniu z Olbrachta północną jezdnią.

Na Ursynowie drogowcy kończyć będą prace na ulicy Rosoła. Jak pisaliśmy w poniedziałek, prace ruszą z opóźnieniem.

"Od czwartku, 4 lipca, od godziny 8 zamknięta będzie zachodnia jezdnia ulicy Rosoła na odcinku od Jeżewskiego do Wąwozowej. Ruch w kierunku Lasu Kabackiego będzie odbywał się objazdem ul. Przy Bażantarni i al. KEN. Autobusy linii 166 i 192 w kierunku krańca Os. Kabaty pojadą prosto al. KEN, a nocnej N37, w tym samym kierunku, będą kursowały objazdem ul. Przy Bażantarni i al. KEN" – czytamy w komunikacie ratusza.

Prace będą również przeprowadzane na ulicy Postępu.

Tam ułożona zostanie ostatnia warstwa nawierzchni. Od piątku 5 lipca od około godziny 18 do 8 lipca do godziny 6 zamknięte będą fragmenty ulicy Postępu od budynku nr 15B do Marynarskiej oraz od Marynarskiej do nr 11.

Objazd poprowadzony będzie ulicami: Cybernetyki – Rzymowskiego – Wołoska – Domaniewska. Od poniedziałku wróci ruch dwukierunkowy, jednak możliwe będą jeszcze zwężenia obydwu jezdni ulicy Marynarskiej przy Postępu.

Utrudnienia czekają także mieszkańców Białołęki. W sobotę i niedzielę, 6 i 7 lipca nawierzchnia ulicy Klasyków będzie odtwarzana po budowie kanalizacji. "W czasie tych prac wyłączony z ruchu będzie odcinek pomiędzy ulicą Modlińską a Stągiewną. Objazd zostanie poprowadzony ulicą Mehoffera do Fletniowej. Swoją trasę w kierunku Tarchomina zmienią autobusy linii 152. Natomiast od poniedziałku, 8 lipca prace będą prowadzone na ulicy Mehoffera. Do polowy sierpnia na odcinku od Modlińskiej do Stągiewnej będzie obowiązywał jeden kierunek ruchu – w stronę torów kolejowych. Objazd w przeciwnym kierunku będzie odbywał się ulicą Klasyków" - podaje urząd miasta.

1/3 Ulica Postępu - objazd zamkniętego odcinka ulicy fot. UM 2/3 Ulica Mehoffera - objazd zamkniętego odcinka ulicy fot. UM 3/3 Ulica Klasyków - objazd zamkniętego odcinka ulicy fot. UM





Remont torów na Grochowskiej i Wolskiej

Pod koniec czerwca informowaliśmy o rozpoczęciu prac na wysokości ulicy Podskarbińskiej. Tymczasem w sobotę 6 lipca od godziny 0.01 warszawscy tramwajarze rozpoczną kolejny etap wymiany torów na skrzyżowaniu z ulicą Lubelską. Do połowy miesiąca kierowcy jadący ulicą Grochowską od strony Pragi Północ, nie będą mogli skręcić w lewo w ulicę Lubelską w kierunku Dworca Wschodniego.

Na wysokości kościoła uruchomiona ma zostać tymczasowa zawrotka. Także w sobotę prace obejmą torowisko na odcinku od Terespolskiej do alei Zielenieckiej. Obydwie jezdnie Grochowskiej mają zostać zwężone o skrajne pasy wzdłuż torowiska.

Ulica Grochowska - Lubelska - objazd zamkniętego przejazdu fot. UM

Z kolei w dniach 8-15 lipca tramwajarze remontować będą tory na łuku ulicy Młynarskiej i Wolskiej. Prace zostały podzielone na dwa etapy.

W pierwszym, od poniedziałku, 8 lipca, od godz. 0.01 do czwartku, 11 lipca, zwężona zostanie północna jezdnia ulicy Wolskiej. Jak podaje stołeczny ratusz, z jednego pasa utrzymana będzie możliwość jazdy prosto w kierunku Bemowa i skrętu w prawo w ulicę Młynarską.

W drugim etapie, od 11 do 15 lipca rano, prace odbędą się na wylocie ulicy Młynarskiej oraz pasie dzielącym jezdnie Wolskiej. "Jadący ulicą Wolską w kierunku Bemowa będą mieli do dyspozycji jeden pas ruchu. Z drugiego będzie można skręcić w prawo w Młynarską. Ponadto, jadący ulicą Wolską od strony Bemowa nie będą mogli skręcić w lewo w Młynarską (z tego pasa możliwe będzie natomiast zawracanie). Objazd w tej relacji będzie oprowadził do ulicy Okopowej i Leszno" - podaje komunikat urzędu miasta.

W obydwu etapach na Wolskiej, pomiędzy Okopową a Młynarską jeden pas będzie przeznaczony dla autobusów komunikacji miejskiej.

Tramwaje linii 20 pojadą ulicą Dywizjonu 303 do pętli Koło. Tramwaje linii 23 będą kursowały aleją "Solidarności” i ulicą Wolską do pętli Cm. Wolski. Z kolei linia 24 pojedzie objazdem ulicami: Powstańców Śląskich – Wolska – Towarowa – Al. Jerozolimskie.

Uruchomiona zostanie autobusowa linia zastępcza Z-3 na trasie: Nowe Bemowo – Powstańców Śląskich – Radiowa – Dywizjonu 303 – Obozowa – Młynarska – Leszno – Okopowa (powrót: aleja "Solidarności” – Młynarska – Obozowa).

