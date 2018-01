Budowa metra powoli rusza w stronę Bródna

Informacje

Metro Warszawskie fot. UM Warszawa

Kolejna dobra wiadomość dla mieszkańców prawobrzeżnej Warszawy. W środę do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej skierowano ogłoszenie o rozpoczęciu przetargu na budowę kolejnego odcinka metra na Targówku.

To pierwszy krok do budowy ostatniego odcinka drugiej linii metra po prawej stronie Wisły. Ratusz poinformował w środę, do UPUE wpłynęła informacja o rozpoczęciu przetargu obejmującego m.in. budowę trzech stacji: C19 Zacisze, C20 Kondratowicza i C21 Bródno.

Informacje Anna zakończyła pracę. Tunele wschodnie wydrążone Zakończyło się drążenie tuneli na rozbudowywanym odcinku II linii metra po prawej stronie Wisły. Dzieło zwieńczyła w piątek tarcza TBM Anna, która... WIĘCEJ »

Miasto Stołeczne Warszawa jest zamawiającym, reprezentowanym przez Zarząd Transportu Miejskiego, w imieniu i na rzecz którego działa inwestor zastępczy, którym jest Metro Warszawskie Sp. z o.o.

Wszystkie informacje i dokumenty zostaną opublikowane na stronie internetowej miasta w dniu opublikowania przetargu w Suplemencie Unii Europejskiej. Będzie to również formalnym ogłoszeniem przetargu.

Na Bródnie nie tylko metro

Budowa trzech stacji na Targówku będzie zakończeniem drugiej linii metra na prawym brzegu Wisły. Dzięki temu mieszkańcy tej części miasta zyskają, jak podkreśla w komunikacie ratusz, szybki i sprawny dojazd do centrum.

To nie jedyne udogodnienia, które są planowane dla mieszkańców Targówka. Zarząd Dróg Miejskich ogłosił właśnie przetarg na przebudowę ulicy Kondratowicza, który zakłada przekształcenie jej w bardziej przyjazną dla pieszych i rowerzystów. Pisaliśmy o tym na tvnwarszawa.pl w piątek.

Zobacz jak wygląda stacja i perony w stanie surowym i nowy tunel II linii metra:

bb/pm