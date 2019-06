Informacje

Objazd Górczewskiej fot. Urząd Miasta

Pod ziemią trwa budowa stacji Powstańców Śląskich na drugiej linii metra. Na powierzchni wiąże się to z kolejnymi zmianami w ruchu, które będą wprowadzane etapami od piątku.

Stacja Powstańców Śląskich powstaje pod południową jezdnią ulicy Górczewskiej, na wysokości bemowskiego urzędu dzielnicy.

Tymczasowa jezdnia

Jak informuje Bartosz Sawicki, rzecznik firmy Gulermak, która buduje metro na zachodzie, zmiany będę wdrażane od piątku od godziny 22. Wówczas rozpocznie się wytyczanie pasów dla autobusów, taksówek, Miejskiego Transportu Osób Niepełnosprawnych i motocykli na Człuchowskiej, pomiędzy Lazurową i Świetlików na jezdni północnej oraz od Raginisa do Lazurowej na jezdni południowej, a także na wschodniej jezdni Powstańców Śląskich od Człuchowskiej do placu Kasztelańskiego.

Z kolei wprowadzanie zmian na Górczewskiej rozpocznie się kilka dni później - w czwartek 27 czerwca. Rzecznik Gulermak przekazał, że firma przystąpi wtedy do wyłączenia z ruchu północnej jezdni Górczewskiej, na odcinku od Konarskiego do wysokości budynku oznaczonego numerem 210.



Na Górczewskiej, w pasie dzielącym jezdnie, powstała jezdnia tymczasowa, na którą zostanie przeniesiony ruch w kierunku granicy miasta.

"Będą tu dwa pasy ruchu - jeden z nich zostanie przeznaczony dla autobusów komunikacji miejskiej, taksówek, pojazdów MTON i motocykli. Jadący od strony centrum przejadą na tymczasową jezdnię na skrzyżowaniu z Konarskiego, a na skrzyżowaniu z Powstańców Śląskich będą mogli pojechać we wszystkich kierunkach. Na właściwą jezdnię wrócą przed centrum handlowym, na wysokości budynku nr 210. Natomiast jadący Powstańców Śląskich od strony Bielan będą mieli dwa pasy do skrętu w lewo w Górczewską. Ruch w stronę Konarskiego będzie odbywał się jezdnią południową. Będą na niej trzy pasy: jeden do jazdy prosto oraz po jednym do skrętu w prawo lub w lewo w Konarskiego" - poinformował wykonawca.Dodatkowo na północnej jezdni Górczewskiej na odcinku od Powstańców Śląskich do budynku nr 210 oraz na południowej jezdni od pętli Osiedle Górczewska do Powstańców Śląskich wyznaczone zostaną pasy dla autobusów, taxi, MTON i motocykli.

Kierowcy tymczasową jezdnią na odcinku pomiędzy Konarskiego a budynkiem nr 210 pojadą w poniedziałek 1 lipca, około godziny 10. Wtedy zakończy się wprowadzenia zmian w organizacji ruchu.

Zmiany także dla pieszych i rowerzystów

Jak zwraca uwagę Sawicki, zmiany będą dotyczyły także pieszych i rowerzystów.

Plac budowy obejmie chodnik i drogę dla rowerów po północnej stronie Górczewskiej pomiędzy Konarskiego a Powstańców Śląskich. Po południowej stronie jezdni zostanie wyznaczona tymczasowa droga dla rowerów. Po tej stronie utrzymany będzie także chodnik, którym będzie można dojść do Urzędu Dzielnicy Bemowo. Utrzymane będzie także dojście od skrzyżowania ulic Powstańców Śląskich i Górczewskiej do osiedla przy Bolkowskiej.

Z kolei na odcinku od Powstańców Śląskich do Klemensiewicza chodnik będzie zachowany po obydwu stronach ulicy, po północnej stronie będzie funkcjonował ciąg pieszo-rowerowy. Na skrzyżowaniu z Powstańców Śląskich utrzymane będą przejazdy dla rowerów przez wszystkie wloty ulic. Na wysokości skrzyżowania zmieni się przebieg drogi dla rowerów po zachodniej stronie Powstańców Śląskich.

