"Bryła przypomina już starą Rotundę"

Budowa nowej Rotundy Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Nowa Rotunda nabiera kształtu. Najpierw pojawiła się stalowa konstrukcja, teraz elementy dachu.

Nasz reporter Artur Węgrzynowicz przyglądał się postępom prac.

- Stalowy szkielet nowej Rotundy wygląda na gotowy. Konstrukcja dachu również wygląda na skończoną. Bryła przypomina już znany nam dobrze stary budynek - relacjonuje.

Wykorzystają stare elementy

Projekt zakłada, że Rotunda zachowa kształt, wielkość i charakterystyczne elementy - przede wszystkim "generalski" obrys dachu. Jednocześnie stanie się jednak nowoczesnym budynkiem. Jak twierdzi właściciel, dawna konstrukcja była przestarzała.

Nowy budynek ma pełnić zarówno funkcję komercyjną, jak i publiczną. "Funkcje bankowe (...) zostaną zlokalizowane na parterze i w podziemiu. Przestrzenią publiczną będzie Salon Miejski obejmujący pierwsze piętro budynku. Ponad 500 mkw. umożliwi realizację złożonych przez mieszkańców Warszawy pomysłów, takich jak między innymi: multimedialny punkt informacji, miejsce odpoczynku - spotkań, galeria sztuki, kawiarnia" – czytamy w komunikacie biura prasowego PKO BP.



Początkowo zakładano, że nie zostaną wykorzystane żadne z części starego budynku. W marcu zeszłego roku stołeczny konserwator wstrzymał jednaki rozbiórkę, próbując doprowadzić do wpisania do rejestru zabytków. Nie udało się to, ale zadecydowano, że pewne elementy oryginalnej budowli znajdą się w nowym projekcie. Jak pisaliśmy na tvnwarszawa.pl komisja złożona z przedstawicieli banku oraz konserwatora zdecydowała, że w nowym budynku mają być wykorzystane i wyeksponowane dźwigary dachu (kilka najlepiej zachowanych) oraz konstrukcyjny "parasol".

Powojenny modernizm

Rotunda została oddana do użytku w 1966 roku. Koncepcja budynku powstała w latach 60. jako zwieńczenie Pasażu Wiecha, w ramach projektu Ściany Wschodniej, czyli zabudowy wschodniej strony ulicy Marszałkowskiej, pomiędzy Alejami Jerozolimskimi a Świętokrzyską. Zabudowa tego terenu stanowi jeden z najważniejszych przykładów powojennego modernizmu w Polsce.

15 lutego 1979 roku w budynku Rotundy wybuchł gaz, zginęło 49 osób, a ponad 110 zostało rannych. O odbudowie gmachu PKO władze zadecydowały tuż po eksplozji. Otwarcie odbudowanej Rotundy nastąpiło 27 października 1979 roku.

