Braki wody w dwóch dzielnicach. Kończą nową magistralę

Nowa magistrala wodociągowa na Mokotowie zostanie uruchomiona w najbliższy weekend. W związku z pracami przyłączeniowymi mieszkańcy Wilanowa, Powsina i Dolnego Mokotowa od piątku do soboty mogą stracić dostęp do wody.

Wodociągowcy kończą prace przy nowej magistrali przy ulicy Nehru. W piątek w nocy rozpocznie się ostatni etap robót, czyli włączenie jej do istniejącego systemu dystrybucji.

Jak zapowiada Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, by sprawnie przeprowadzić tę operację, konieczne jest tymczasowe wyłączenie starej magistrali przy ulicy Czerniakowskiej na odcinku od Szwoleżerów do Nehru. Nastąpi to między godziną 23 w piątek (2 listopada), a 18 w sobotę (3 listopada). W tym czasie ciśnienie wody będzie obniżone na obszarze Wilanowa, Powsina i Dolnego Mokotowa (Sielce, Siekierki, Sadyba, Stegny). Może to skutkować nawet przerwami w dostawach wody.

Pięć beczkowozów

Wodociągowcy apelują o wcześniejsze zabezpieczenie niezbędnych zapasów wody. Dodatkowo w pięciu miejscach zostaną podstawione beczkowozy. Przy ulicy Batumi i Maltańskiej na osiedlu Stegny, przy Limanowskiego na Sadybie, przy Królowej Marysieńki i ulicy Oś Królewska w Wilanowie.

Jak zapewnia MPWiK, uruchomienie nowej magistrali poprawi niezawodność pracy sieci wodociągowej w tej części miasta.

