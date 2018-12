Informacje

Sprawa warszawskich nieruchomości fot. Shutterstock

Wojewoda mazowiecki może ochronić portfele warszawiaków. Jak podaje "Rzeczpospolita", wystarczy, że nie opublikuje przed Nowym Rokiem uchwały obniżającej bonifikatę przy przewłaszczeniu.



Tuż przed październikowymi wyborami samorządowymi Rada Warszawy uchwaliła 98-procentową bonifikatę w opłatach za przekształcenie użytkowania wieczystego gruntu we własność od 1 stycznia 2019 roku.

30 dni wojewody

Ale na ostatniej sesji stołeczni samorządowcy, po burzliwej dyskusji i protestach radnych Prawa i Sprawiedliwości,

Postanowili, że będzie wynosiła maksymalnie 60 procent. Już w piątek wiceszef Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Artur Soboń stwierdził, że wojewoda mazowiecki zostanie poproszony o to, aby sprawdził, czy "mieszkańcy Warszawy nie mają roszczeń do miasta z tego tytułu, że mogli spodziewać się dużo większej bonifikaty".

Sprawę zgłębiła "Rzeczpospolita". Cytowany w poniedziałkowym wydaniu gazety sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego Mirosław Gdesz tłumaczy, że uchwała rady miasta może wejść w życie tylko wtedy, gdy zostanie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

"Przepisy dają wojewodzie 30 dni na ocenę jej legalności, czyli do połowy stycznia. Oznacza to, że uchwała może się pojawić w Dzienniku Urzędowym dopiero po Nowym Roku. A to, kiedy się w nim znajdzie, ma kolosalne znaczenie" - podkreśla cytowany przez gazetę sędzia.

"Warszawiacy mają się o co bić"

Jak wyjaśnia dziennik, do przekształcenia użytkowania wieczystego gruntów pod blokami oraz domami jednorodzinnym we własność dojdzie z mocy prawa już 1 stycznia 2019 r. "Jeżeli w tej dacie w Dzienniku Urzędowym nie będzie nowej uchwały, wejdzie w życie wcześniejsza, z wysokimi bonifikatami" - czytamy w publikacji.

"Uchwała rady miasta nieogłoszona nie obowiązuje" - potwierdza cytowany w "Rz" konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski.

Według "Rz", jeżeli warszawski ratusz nie będzie respektować 98-procentowej bonifikaty, będzie dochodziło do sporów sądowych, bo - jak czytamy - "warszawiacy mają się o co bić".

TAK WYGLĄDAŁA DYSKUSJA NA SESJI RADY MIASTA O BONIFIKACIE:





PAP/ran/pm