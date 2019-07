Bon Jovi zagra na Narodowym. Szykują się zmiany w ruchu

Informacje

W piątek wieczorem zespół Bon Jovi zagra na Stadionie Narodowym koncert w ramach europejskiej trasy "This House Is Not For Sale". Będą zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Utrudnienia mają trwać od godziny 17 do końca dnia. Możliwe będzie również wyłączenie ruchu na moście Poniatowskiego, po zakończeniu koncertu.

Trasy zmienią przede wszystkim autobusy. Objazdów spodziewać się mogą pasażerowie linii, które zawrócą na Powiślu.

125 i 202, zamiast do stacji metra Stadion Narodowy, pojadą na dworzec Wschodni, od strony Kijowskiej. 135 ominie Jagiellońską, a 146 i 147 nie pojadą Wybrzeżem Szczecińskim.

Linia Z-6, zamiast na Sokolą, pojedzie na Dworzec Wschodni. 102 pojedzie przez most Łazienkowski i Powiśle, a autobusy jeżdżące mostem Poniatowskiego zostaną skierowane na Trasę Łazienkowską.

Zmienione trasy tramwajów

Z kolei tramwaje linii 7, 25 i 73, w przypadku zamknięcia mostu Poniatowskiego, będą kierowane na trasę WZ.

Linie 9 i 24 zostaną podzielona na dwie - na lewym brzegu będzie kursować z Okęcia i Bemowa do placu Starynkiewicza, a na prawym z Gocławka do pętli Ratuszowa - zoo.

Jak podaje Zarząd Transportu Miejskiego, w takim przypadku uruchomiona będzie linia autobusowa Z na trasie: plac Zawiszy - Aleje Jerozolimskie - Nowy Świat - Aleje Ujazdowskie - Trasa Łazienkowska - most Łazienkowski - Wał Miedzeszyński - Zwycięzców - Saska - aleja Waszyngtona - Wiatraczna 03.

Uruchomione zostaną również dodatkowe kursy linii 509 w kierunku Nowodworów i Gocławia.

