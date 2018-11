Bombardier zawrócił do Warszawy. "Problem z klapami"

Informacje

Maszyna lądowała w asyście strażaków

Chodzi o rejs LO3923, który wykonywał Bombardier Q400 o numerze rejestracyjnym SP-EQL. Wyleciał z Warszawy do Krakowa o godzinie 17.10.

"Pilot podjął decyzje o powrocie na lotnisko w Warszawie z powodu problemu z otwarciem klap. Problem nie dotyczył więc podwozia, tylko elementu mechanizacji skrzydła" - poinformował naszą redakcję drogą mailową Konrad Majszyk z biura prasowego LOT-u.

I dodał, że samolot wylądował bezpiecznie na Lotnisku Chopina o godzinie 18.10.

"Lądowanie odbyło się w asyście służb lotniskowych, czyli zgodnie z procedurą obowiązującą w takich przypadkach" - kończy Majszyk.



Zaznacza, że na pokładzie było 73 pasażerów i 4 osoby załogi.

"Nieprzyjemne hamowanie"

Relację z całego zdarzenia otrzymaliśmy na Kontakt 24 od Marcina. - Leciałem z Warszawy do Krakowa i na wysokości Kielc pilot poinformował nas o usterce samolotu i o tym, że będziemy lądować awaryjnie na Okęciu. Załoga poinformowała nas o procedurach bezpieczeństwa, między innymi kazali nam się do lądowania pochylić i zostać tak do momentu zatrzymania samolotu - poinformował.

Dodał, że hamowanie było "bardzo długie i nieprzyjemne". - Na miejscu czekała straż pożarna i służby lotniska. LOT pasażerom zaproponował zamienny rejs o 20.45, ale większość pasażerów po problemach zdecydowała się na podróż pociągiem – relacjonował.

Pechowy Bombardier

To nie pierwsze problemy z tego typu maszyną. W październiku w ciągu jednego dnia awarie miały dwie tego typu maszyny LOT-u.

Bombardier Q400 PLL LOT o numerze SP-EQG trzy razy w tym roku awaryjnie lądował na Lotnisku Chopina. Ostatnio w sierpniu.

W tym samym miesiącu problemy z podwoziem miała maszyna, która leciała do Wrocławia, o numerze rejestracyjnym EQH.

Usterkę wskaźników miał też samolot lecący do Rygi w czerwcu.

