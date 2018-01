Bolid dla Maksa. Studenci budują wyjątkowy pojazd

Informacje

Spot promujacy projekt e-Maks Power YouTube / e-Maks Power



Studenci Politechniki Warszawskiej postanowili stworzyć elektryczny bolid, który będzie w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

- Postanowiliśmy wspólnie zaprojektować i zbudować pojazd elektryczny typu bolid na twardym zawieszeniu, ze sterowaniem dostosowanym dla osób z ograniczonym zakresem ruchu - tłumaczą studenci w filmie promującym projekt e-Maks Power.

Prace nad stworzeniem innowacyjnego pojazdu trwają od października ubiegłego roku. Jak mówi kierownik projektu Łukasz Krawczuk vel Walczuk, studenci są obecnie są na etapie projektowania. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, bolid powinien być gotowy w lipcu.

Bolid dla Maksa

Nazwa projektu została zainspirowana imieniem niepełnosprawnego 12-latka, który jest wielkim fanem motoryzacji. - Bolid, który chcemy stworzyć jest zadedykowany Maksowi. Obiecaliśmy mu, że skończymy go na czas - stwierdził Krawczuk.

Parametry bolidu fot. zespół e-Maks Power / Politechnika Warszawska

Jak zapowiadają studenci, pojazd ma być w pełni sterowalny za pomocą joysticka, tak by osoba z ograniczonym zakresem ruchów, mogła panować nad nim tylko przy użyciu nadgarstka. Drążek ma kontrolować układy: napędowy, kierowniczy i hamulcowy.

Bolid ma być napędzany elektrycznym układem. Dzięki temu będzie wpisywał się w najnowsze trendy motoryzacyjne. Studenci dążą do tego, by akumulator pojazdu ładował się w ciągu ośmiu minut. Przy 110 kilogramach masy, bolid ma osiągać maksymalną prędkość 80 kilometrów na godzinę. Jego zasięg wyniesie 30 kilometrów.

By dopasować go do potrzeb osoby niepełnosprawnej zespół ma zamiar przeprowadzić szereg badań antropometrycznych (związanych z dokładnym pomiarem parametrów charakteryzujących ludzkie ciało – red.) i funkcyjnych. Dodatkowo, jak czytamy w komunikacie biura prasowego Politechniki Warszawskiej, bolid ma posiadać aerodynamiczne poszycie, specjalnie zaprojektowane dla pojazdów tego typu.

Jak mówi koordynator projektu, takie pojazdy mogłyby w przyszłości być rekreacyjnie wykorzystywane przez osoby o ograniczonym zakresie ruchów.

Cztery koła łączą siły

W pracach nad bolidem bierze udział 25 osób reprezentujących cztery koła naukowe działające przy Politechnice Warszawskiej. - Postanowiliśmy połączyć siły i wykorzystać w większym przedsięwzięciu nasze umiejętności i doświadczenia zdobyte w konkursach, zawodach, podczas prac nad projektami - mówi Krawczuk vel Walczuk.

Członkowie zespołu pracowali wcześniej nad projektami związanymi z aerodynamiką, elektromobilnością czy robotyką. Teraz połączenie ich wiedzy i praktycznych umiejętności ma przełożyć się na sukces projektu e-Maks Power.

Zespół tworzą członkowie Studenckiego Koła Aerodynamiki Pojazdów, Koła Naukowego Robotyków (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa), Koła Naukowego ADek (Wydział Elektryczny) i Międzywydziałowego Koła Naukowego SmartCity (Wydział Inżynierii Lądowej).

Żeby zrealizować projekt, studenci będą potrzebowali wsparcia finansowego - w sumie około 50 tysięcy złotych. Większość środków próbują zebrać dzięki akcji crowdfundingowej. Zbiórka trwa do 6 marca.

kk/b