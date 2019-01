Błysnęło laserowe "Światełko do Nieba"

Informacje

GRUPA TVN JEST GOSPODARZEM I PARTNEREM 27. FINAŁU WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.

Jak co roku tuż przed 20 rozpoczęło się odliczanie od 10 do zera. Pokaz laserów wystartował na sygnał prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Na scenie był również Jerzy Owsiak. Oprócz kolorowych świateł były też sztuczne ognie i świetlne fontanny.

Decyzję o tym, by fajerwerki zastąpić laserami, Jerzy Owsiak podjął w grudniu 2018 roku. Chodziło o to, by oszczędzić cierpienia żyjącym w mieście zwierzętom, które często boją się huku. Podobną decyzję podjął równolegle prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski - podczas miejskiego sylwestra również nie było wystrzałów.

"Światełko do Nieba" to jednak nie tylko świetlne pokazy. Gdy Jurek Owsiak pierwszy raz rzucił pomysł, by Polacy wspólnie kontaktowali się z "Dobrymi Aniołami", chodziło o zapalenie symbolicznego światełka. Teraz Fundacja nadal prosi, by w ten sposób brać udział w ogólnopolskim happeningu. "W tej jednej chwili prosimy wszystkich, którym bliskie są idee WOŚP, o wysłanie w stronę nieba, czyli w kierunku Dobrych Aniołów, światełka w postaci np. zapalonej zapałki, świeczki, pochodni czy sztucznych ogni" - można przeczytać na stronie Wielkiej Orkiestry.

Miliarda na koncie

Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy powstała w 1993 roku. Od tego czasu co roku, na początku stycznia, organizuje wielką zbiórkę pieniędzy. Za zebrane środki kupuje i przekazuje w darze, przede wszystkim szpitalom dziecięcym w Polsce, najnowocześniejszy sprzęt medyczny.

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. W ciągu 26 Finałów fundacja zebrała i przeznaczyła na wsparcie polskiej medycyny ponad 951 mln złotych. A tegoroczna edycja już ponad 50 milionów złotych, co daje w efekcie miliard złotych przez wszystkie lata.

27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy gra pod hasłem "Pomaganie jest dziecinnie proste. Gramy dla dzieci małych i bez focha". Celem zbiórki jest zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

Główne zdjęcie: Piotr Nowak/PAP

mś/ran