Informacje

Budowa dwóch chodników o łącznej długości niespełna 250 metrów ułatwiłaby życie tysiącom pracowników, przyjeżdżających do pracy na Domaniewską i Suwak. Ale ta, wydawać by się mogło, najprostsza z możliwych inwestycja, nie może doczekać się realizacji. I w ciągu dwóch najbliższych lat na pewno się to nie zmieni.

Ostatnie lata to czas intensywnego rozwoju Służewca Przemysłowego, a właściwie poprzemysłowego, bo fabryk już dawno tam nie ma. Wyparły je nowoczesne biurowce, w których codziennie przy biurkach siada około stu tysięcy ludzi. Mordor, jak zwyczajowo mówi się o tej części miasta, to największe centrum biznesowe Warszawy. Miejska infrastruktura nie dotrzymała tempa deweloperskim inwestycjom i widać to gołym okiem. Większość pracowników dociera tu zapchanym do granic możliwości tramwajem od strony Wołoskiej, a potem przemyka wąskimi chodnikami między zaparkowanymi autami. Ale są miejsca, gdzie nawet chodnika brakuje. Sprawę poruszyła radna Warszawy Agnieszka Jaczewska-Golińska (Koalicja Obywatelska).

Przez błoto albo na drugą stronę

"Zwracam się z prośbą o rozważenie możliwości wykonania chodnika oraz miejsc postojowych w ciągu ulicy Domaniewskiej oraz chodnika w ciągu ulicy Suwak. Dodatkowo, w ciągu ulicy Domaniewskiej możliwe do zrealizowania wydaje się wykonanie prawie 30 miejsc postojowych" – czytamy w interpelacji.

W miejscach, o których mowa, chodnik po prostu się urywa, skazując pieszego na przechadzkę po wydeptanej ścieżce, co staje się problem, gdy spadnie deszcz albo śnieg. A to w polskich warunkach klimatycznych zdarza się przecież dość często. Wtedy można brodzić w błocie ("wydeptane w tych miejscach ścieżki stają się błotnistymi wąwozami") albo przejść na drugą stronę ulicy, gdzie chodnik jest, ale żeby to zrobić w zgodzie z przepisami, należy się cofnąć kilkadziesiąt metrów do przejścia.

Jaczewska-Golińska przypomina, że budowa chodników była zgłaszana dwukrotnie do Budżetu Partycypacyjnego, ale nie została wybrana. Dlaczego? Jak przekonuje radna, mieszkańcy nie głosowali na te projekty, bo… w Mordorze mało kto mieszka, a pracujący tu przyjeżdżają zwykle z innych dzielnic i tam głosują.

"Z przykrością informuję..."

Radnej odpowiedział wiceprezydent Robert Soszyński. "Remonty, przebudowy i budowy wykonywane są w takim zakresie, na ile pozwalają przyznane środki finansowe. Pragnę wyjaśnić, iż budowa chodnika oraz miejsc postojowych w ulicach Domaniewska-Suwak są zadaniami inwestycyjnymi, a na dzień dzisiejszy w Wieloletniej Prognozie Finansowej brak jest w dzielnicy Mokotów wolnych środków finansowych do 2022 roku" - odpowiedział.

"Dlatego też z przykrością informuję, iż w najbliższym czasie nie przewidujemy wykonania chodnika i miejsc postojowych w ciągu" - nie pozostawił złudzeń jeden z zastępców Rafała Trzaskowskiego.

Agnieszka Jaczewska-Golińska zapowiada, że będzie drążyć temat. "Odpowiedź miasta jest kuriozalna biorąc pod uwagę, że cała inwestycja (bez parkingów) nie powinna być droższa niż 50 000 złotych" – komentuje.

1/9 Tak się kończy chodnik przy Domaniewskiej fot. Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl 2/9 Dla pieszych klepisko lub ulica fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 3/9 Niełatwo zachować czyste buty fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 4/9 Infrastruktura niedomaga fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 5/9 Mokotowska dzielnica biznesowa fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 6/9 Koniec chodnika przy ulicy Suwak fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 7/9 Radna pyta o chodnik fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 8/9 W poszukiwaniu chodnika fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl 9/9 Nie ma pieniędzy na inwestycję fot. Mateusz Szmelter, tvnwarszawa.pl

















bako/ec