Blokada pochodu narodowców. Interweniowała policja

Po południu antyfaszyści zablokowali pierwszomajowy pochód organizowany przez narodowców. Interweniowała policja. Siedzący na jezdni uczestnicy protestu zostali wyniesieni przez funkcjonariuszy i wylegitymowani. Pięć osób zostało zatrzymanych.

"Szturmowe Święto Pracy 2018" zorganizowały w Warszawie z okazji 1 maja cztery organizacje nacjonalistyczne: Szturmowcy, stowarzyszenie Niklot, Kongres Narodowo-Społeczny oraz Autonomiczni Nacjonaliści. Zgromadzenie zostało zarejestrowane w ratuszu przez osobę prywatną.

"Walka o prawa ludzi pracy, likwidację wyzysku i sprawiedliwość społeczną to nieodłączna część ideologii Nacjonalizmu Szturmowego" - w ten sposób organizatorzy promowali wydarzenie na swoich stronach i w mediach społecznościowych.

Około pięćdziesięciorga uczestników przemarszu skandowało takie hasła jak: "PiS-PO jedno zło", "Rząd na bruk, bruk na rząd", "Stop zatrudnieniu śmieciowemu", "Praca w Polsce dla Polaków", "Zakłady pracy bez kapitalizmu", "Uniwersytety wolne od marksizmu", "Wolność słowa dla nacjonalistów" czy "Chcemy państwa socjalnego". Pojawiały się także hasła nacjonalistyczne, jak "Biała Europa bratnich narodów".

Trasa przemarszu miała wieść od placu Zamkowego, przez Krakowskie Przedmieście, Nowy Świat, Świętokrzyską, plac Trzech Krzyży, Aleje Ujazdowskie. Koniec trasy zaplanowany był przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.

Organizator rozwiązał przemarsz już przy skrzyżowaniu Nowego Światu i Świętokrzyskiej. Tam narodowców zablokowali antyfaszyści.

Pochód narodowców był zabezpieczany przez policję. Gdy jego uczestnicy dotarli do blokady, funkcjonariusze kordonem odgrodzili ich od kontrmanifestacji. Policjanci interweniowali też wobec protestujących.

Policjanci zabezpieczający zgromadzenia odbywające się w Warszawie, musieli interweniować wobec osób blokujących trasę jednego z nich. Na Nowym Świecie grupa osób usiłowała uniemożliwić przejście uczestnikom manifestacji, zgłoszonej do urzędu miasta.

- Zgromadzenie zostało zablokowane przez grupę kilkunastu osób, które usiadły na jezdni i nie chciały umożliwić przejścia uczestnikom tej manifestacji. Policjanci musieli tu podjąć działania, ponieważ chronimy wszystkie zgromadzenia odbywające się w Warszawie. Nasze działania zawsze są tożsame z takimi, jakie były wcześniej. Niezależnie od tego, jakiej grupy osób dotyczą - wyjaśniał Mariusz Mrozek z Komendy Stołecznej Policji.

Dodał też, że blokujący przejście ulicą Świętokrzyską byli wzywani przez policjantów do umożliwienia przejścia legalnej manifestacji.

- Do tych apeli, próśb nie chcieli się zastosować. Informacja, że może zostać użyta siła fizyczna nie spotykała się z jakąkolwiek reakcją, dlatego policjanci te osoby (blokujące jezdnię - red.) przenieśli na bok. Większość z nich została wylegitymowana i zwolniona. Najprawdopodobniej pięć osób zostało doprowadzonych do jednostki policji w związku z naruszeniem nietykalności cielesnej funkcjonariuszy - opisuje Mrozek.

Pomimo wezwania do dobrowolnego odblokowania przejścia legalnemu zgromadzeniu, czyniące to osoby nie reagowały i nadal uniemożliwiały marsz. Policjanci uprzedzali o możliwości użycia siły fizycznej. Wobec braku reakcji ze strony wskazanych osób, zostały one zniesione z jezdni.

